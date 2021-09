As diferentes formas de fazer marketing sustentável

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 6/9/2021 –

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais maneiras de fazer marketing sustentável.

O marketing é frequentemente visto como uma via de mão única para entregar uma mensagem ao cliente. Mas não é apenas isso. O marketing é um diálogo permanente entre a empresa e os clientes. Não pode ser sustentado sem essa discussão para trás e para frente.

O marketing sustentável começa com a compreensão do cliente, que deve ser o foco das empresas se o desejo é criar conexões significativas. Uma abordagem tripla inclui a identificação de objetivos para a campanha, conhecendo os clientes, obtendo os comentários e fazendo alterações com base nessas conversas.

O aspecto mais importante do marketing sustentável é ser capaz de fornecer valor para a base de clientes a fim de que eles voltem sempre e sem sentir que estão sendo empurrados para algo que não querem ou não precisam.

Dessa forma, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais formas de fazer marketing sustentável. A primeira forma destacada pelo especialista é encontrar o equilíbrio perfeito entre marketing e atendimento ao cliente.

“Empresas de sucesso estão encontrando novas maneiras de fazer com que os clientes falem sobre sua marca sem sentir que estão sendo vendidos a cada passo”, explica Rodrigo.

Outra forma interessante destacada por ele é aproveitar as oportunidades de marketing boca a boca. Segunda Darzi, as empresas podem alavancar relacionamentos com parceiros de negócios, parceiros, influenciadores e até mesmo funcionários para divulgar seus produtos ou serviços.

Por fim, Rodrigo acredita que a melhor forma de praticar o marketing de maneira mais sustentável entre empresa e cliente seja contar com a ajuda de uma agência de marketing digital.

“Contar com o auxílio de especialistas é essencial neste sentido. Isso garante assertividade e mais segurança na hora de investir em comunicação seja interna ou externa da empresa”.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/