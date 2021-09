Consultoria ERP propõe soluções para otimizar e usar todo o potencial do sistema

Compartilhe Facebook

6 de setembro de 2021.

São Paulo 6/9/2021 – Uma consultoria ERP deve fazer um diagnóstico, pesquisar e propor soluções para melhorar o funcionamento do ERP, a fim de otimizar todo o seu potencial.

Hoje em dia, existem várias consultorias para sistemas ERP, mas saber escolher a correta para fazer a gestão de um software de ERP é a chave para ajudar o negócio de qualquer empresa a funcionar de forma mais rápida e eficaz.

Na hora de contratar uma consultoria ERP, algumas empresas podem ter dúvidas do que é necessário levar em conta, já que são muitas opções e tipos existentes no mercado.

Uma consultoria ERP, especialista no assunto, deve fazer um diagnóstico, pesquisar e propor soluções para melhorar o funcionamento do ERP, a fim de otimizar todo o potencial do sistema e estar sempre presente no gerenciamento de todo o projeto. “É essencial conhecer também o histórico e experiência de mercado da empresa de consultoria, os segmentos que ela atua e o nível de senioridade dos consultores”, complementa Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia.

Aqui seguem algumas dicas importantes de como deve atuar uma consultoria ERP.

Qual consultoria ERP contratar?

O papel da consultoria é aconselhar os clientes na seleção e uso de boas ferramentas de ERP, bem como implementar e gerir os negócios, consoante o cenário de gestão da empresa. Além de sugerir soluções, baseado em dados e informações coletadas no decorrer das etapas do processo desde a implementação do software até a manutenção e acompanhamento de resultados.

Existem três opções de consultorias que podem auxiliar na escolha de um fornecedor de sistema ERP.

Consultoria ERP

O papel de uma consultoria ERP é reunir e analisar as necessidades da empresa e garantir que seja utilizado o máximo de recursos possíveis oferecidos pela ferramenta. Seu objetivo é redigir as especificações do projeto e implementar melhorias e atualizações nos softwares, quando necessário.

A não ser que a empresa tenha uma equipe interna de TI altamente especializada e qualificada para a solução de problemas de imediato com o ERP, ela precisa do suporte de uma consultoria. Seja para auxiliar na prevenção de riscos à segurança das informações ou identificar possíveis serviços ou soluções que se integrem ao sistema já instalado.

Consultoria Técnica

Caso o modelo de negócio e o nível de complexidade da operação sejam altos, é possível que um sistema ERP tenha que ser atualizado ou customizado para atender especificidades. Nesse caso, uma consultoria técnica requer especialidade nas linguagens de programação do software ou ferramentas ERP do cliente. Isso porque esse prestador de serviço também precisa ser capaz de desenvolver interfaces com outras aplicações.

Especialista em ERP

A contratação de profissionais dedicados que sejam peritos no setor em que a empresa atua pode ser uma boa ideia, pois estes têm um conhecimento profundo do campo de atividade, e ficam dedicados à gestão e a resolução de problemas do ERP.

Estes colaboradores participam no sucesso da solução final, bem como na revisão do processo, definição de requisitos, priorização do desenvolvimento, e testes de aprovação de usuários finais.

O que uma consultoria ERP deve oferecer?

• Fazer o dimensionamento do projeto, a fim de orientar sobre o software mais adequado ao empreendimento.

• Analisar e auditar os processos de gestão existentes, redigir e documentar as especificações do projeto;

• Redesenhar os processos da empresa, adaptando-os ao ERP;

• Configurar e testar a aplicação de acordo com as necessidades funcionais previamente declaradas;

• Identificar as funcionalidades em falta do software e assegurar o seu desenvolvimento;

• Configurar as funcionalidades e o plano de testes dos processos integrados com o cliente;

• Facilitar as sessões de formação dos utilizadores, a fim de garantir a adesão;

• Ajudar os clientes com a implementação e a sustentação da operação do ERP.

Além disso, a empresa que está em busca de uma consultoria também deve levar em consideração a expertise dos profissionais, principalmente em soluções de sistemas ERP, infraestrutura de banco de dados, suporte especializado e se oferece soluções personalizadas.

Mais informações: www.triyo.com.br

Website: http://www.triyo.com.br