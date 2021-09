Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de setembro de 2021.

Montes Claros – Empresa oferece vagas de emprego em Montes Claros

Montes Claros – A empresa Conservo, oferece vagas de emprego em Montes Claros.

VAGAS:

Oficial Carpinteiro

Meio Oficial Carpinteiro

Oficial Marceneiro

Servente de Obras

Necessário experiência na função

Interessados enviar currículo urgente com o nome do cargo no assunto para:

vagas@conservo.com.br