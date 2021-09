Marketing Digital para o crescimento de startups

Compartilhe Facebook

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas de marketing digital para startup.

O marketing é uma das partes mais importantes de qualquer empresa, por isso é fundamental que as startups dominem o marketing digital. O marketing digital traz muitos benefícios, incluindo aumento nas taxas de retenção de clientes e redução do tempo de lançamento no mercado.

O marketing digital é uma forma eficaz de alcançar novos clientes e gerar leads para uma empresa. Existem várias estratégias que podem ser seguidas para melhorar a visibilidade online, o que permitirá fazer mais vendas e impulsionar a startup.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas de marketing digital para startup.

A primeira dica dada pelo especialista é que se estabeleça uma identidade de marca desde o início da startup. Para ele, estabelecer uma identidade de marca no início do processo é muito importante. Isso não apenas torna a empresa mais reconhecível, mas também a ajuda a crescer porque dá uma compreensão de quem ela é.

“O público-alvo precisa ser determinado e histórias devem ser criadas para dar a eles uma noção do que faz sua marca se destacar. Criar uma identidade que atraia clientes não é fácil, mas, quando bem feito, pode ajudá-lo a construir uma base sólida para o seu negócio”, explica.

A segunda dica dada por Darzi é investir em conteúdos relevantes para atrair o público-alvo de forma direcionada.

“Existem tantas maneiras de comercializar sua empresa hoje em dia, mas é importante investir em conteúdo antes de iniciar o marketing. Isso ajuda você a saber quem é seu público, o que eles querem, como se comportam e muito mais. E depois de ter esse conhecimento, é mais fácil criar o tipo de conteúdo que o ajudará a alcançar o sucesso”, afirma Rodrigo.

Por último, Rodrigo indica que seja interessante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital para o crescimento da startup.

“Em uma empresa iniciante, você deve trabalhar constantemente para crescer e manter o interesse do cliente. Uma agência de marketing digital pode ajudar sua empresa a ficar à frente da concorrência, planejando e executando estratégias de marketing digital”, conclui Darzi.

