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Principais agências brasileiras que estão transformando o marketing com IA

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Uso estratégico de inteligência artificial ganha espaço no país e redefine a atuação de agências digitais com foco em dados, automação e performance

A inteligência artificial vem consolidando seu papel como uma das principais alavancas de transformação no marketing digital no Brasil. Com a crescente demanda por campanhas mais eficientes, personalizadas e orientadas por dados, empresas de diferentes setores têm buscado soluções capazes de ampliar resultados ao mesmo tempo em que otimizam processos.

Nesse cenário, as agências de marketing passaram a incorporar a IA não apenas como uma ferramenta operacional, mas como parte central de suas estratégias. Desde a automação de campanhas até a análise preditiva e a produção de conteúdo, a tecnologia permite maior precisão na tomada de decisão e mais escala na execução.

Ao mesmo tempo, a evolução dos algoritmos e o aumento da competitividade no ambiente digital exigem uma abordagem mais sofisticada, que combine inteligência artificial com estratégia, criatividade e conhecimento do comportamento do consumidor. Como resultado, algumas agências brasileiras vêm se destacando por integrar esses elementos de forma consistente, posicionando-se como referências no uso de IA aplicada ao marketing.

Confira abaixo algumas das principais agências no Brasil que estão liderando esse movimento:

1. NP Digital Brasil

A NP Digital Brasil se posiciona como uma agência de marketing com IA, utilizando a tecnologia para potencializar estratégias de SEO, mídia paga, conteúdo e análise de dados.

A integração entre automação e inteligência analítica permite à empresa desenvolver campanhas mais eficientes, com foco em performance e crescimento sustentável.

2. i-Cherry

A i-Cherry atua com forte foco em dados e performance, incorporando inteligência artificial em processos de mídia, analytics e otimização de campanhas para gerar resultados mais precisos e escaláveis.

3. Cortex 

A Cortex é uma empresa brasileira que combina inteligência artificial e big data para apoiar estratégias de marketing e vendas.

Sua atuação é voltada para inteligência de mercado, geração de insights e uso avançado de dados, permitindo decisões mais estratégicas e orientadas por comportamento do consumidor.

4. Winnin 

A Winnin utiliza inteligência artificial para análise de comportamento de audiência em vídeo e tendências digitais.

Sua tecnologia ajuda marcas a identificar padrões de consumo de conteúdo e tomar decisões mais assertivas em estratégias de social e branded content.

5. GhFly

A GhFly é reconhecida por sua atuação em mídia de performance e uso de dados, aplicando inteligência artificial para otimizar campanhas e melhorar a tomada de decisão em ambientes digitais complexos.

A consolidação da inteligência artificial no marketing indica uma mudança estrutural no setor, em que tecnologia, dados e estratégia passam a atuar de forma integrada. 

A tendência é que, nos próximos anos, o uso de IA se torne ainda mais presente nas operações das agências, elevando o nível de competitividade e exigindo maior capacidade de adaptação por parte das empresas

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