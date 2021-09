Empresa completa duas décadas e relembra curiosidades e conquistas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 10/9/2021 – Hoje é praticamente impossível trabalhar sem as bases de apoio tecnológico e o mix de serviços

Lançado em 10 de setembro de 2001, Comunique-se já serviu até de cupido para um casal de jornalistas

O Comunique-se completa 20 anos nesta sexta-feira, 10 de setembro. Surgido como um mero portal voltado a cobrir os bastidores da imprensa, a empresa desenvolveu-se ao longo do tempo, passando-se a se posicionar como media tech. E para marcar as duas décadas de história, a corporação publica especial de aniversário que, entre outras ações, apresenta lista de curiosidades e conquistas.

Um dos conteúdos apresentados ao público traz 20 curiosidades em meio aos 20 anos recém-completados da empresa. A primeira delas, inclusive, informa o fato de o fundador e sócio-presidente do Comunique-se, Rodrigo Azevedo, ser oriundo da área da tecnologia da informação (TI) — outra curiosidade mostra quando ele passou a se interessar por comunicação corporativa e jornalismo.

Há curiosidades, no entanto, que rendem material à parte. É o que ocorre com a história protagonizada pelo casal Eliane de Souza e Ziomar Santos. Jornalistas, eles têm o Comunique-se como cupido. Por meio do antigo chat do site, os dois começaram a conversar sobre a profissão. Daí, tornaram-se colegas de trabalho e parceiros no amor. Os detalhes são contados por meio de artigo exclusivo assinado por Eliane.

Como media tech, o Comunique-se compromete-se a fazer parte do sucesso dos clientes. E há cases de sucesso nesse sentido. Afinal, uma das primeiras agências de comunicação a contratar os serviços de comunicação da empresa, ainda em 2001, segue até hoje como cliente ativa: a Vera Moreira Comunicação (VMC). Em texto, a jornalista Vera Moreira comemora as duas décadas de parceria. “Hoje é praticamente impossível trabalhar sem as bases de apoio tecnológico e o mix de serviços”, pontua.

Histórico de conquistas

Em seu aniversário de 20 anos, o Comunique-se vai além das curiosidades. A empresa compartilha com o público as suas próprias conquistas e evoluções. Mostra, por exemplo, os layouts antigos de sua primeira criação: o Portal Comunique-se. Exibe a linha do tempo, com as criações das áreas de negócios atualmente compostas por 360 (comunicação corporativa e marketing digital), Influency.me (marketing de influência), SuaTV (TV corporativa e sinalização digital), DINO (agência de notícias corporativas) e RIWeb (relações com investidores) — além da organização dos prêmios Comunique-se e Influency.me.

A parte de conquistas ainda passa pelo fato de, desde 2011, o Comunique-se ser reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar, conforme rankings do Great Place to Work (GPTW). A premiação ajuda, inclusive, a registrar o crescimento da corporação. Isso porque a primeira vitória foi na classificação de pequeno porte. Em 2019, já entre as médias empresas, protagonismo internacional: presença na lista das melhores em toda a América Latina.

Mais do que ser cupido de um casal de jornalistas, ter uma agência como cliente há 20 anos e contar com casos curiosos, o Comunique-se faz questão de valorizar, neste seu aniversário, que é feito por pessoas que ajudaram a empresa a crescer mesmo diante de um período de pandemia.

Website: https://portal.comunique-se.com.br/aniversario-de-20-anos-do-comunique-se/