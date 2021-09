Novas experiências físicas x digitais dos consumidores no pós-pandemia são destaque de Trilha Temática do Latam Retail Show 2021

Evento 100% digital promovido pela Gouvêa Ecosystem reúne líderes varejistas da América Latina e do mundo para discutir as novas tendências do segmento

Novos canais de vendas, reformulação das lojas físicas e iniciativas omnichannel: como estão sendo reestruturados e que novas experiências irão proporcionar aos consumidores no pós-pandemia? Estes são os principais questionamentos que a Trilha Temática Experência 5.0 by Twilio (plataforma líder global em comunicação com soluções de SMS, voz, vídeo, WhatsApp, e-mail, entre outras) vai responder durante da edição 2021 do Latam Retail Show, que ocorre entre os dias 14 e 16 de setembro.

Na oportunidade, convidados especiais, profissionais e empresas de renome discutem as principais tendências e inovações no âmbito das experiências dos consumidores na era 5.0, cada vez mais híbrida no aspecto físico x digital.

Para compreender esse novo cenário, os painéis da trilha trazem à luz novos conceitos, estratégias e iniciativas com foco principal nos processos de comunicação direta e relacionamento com os clientes. O objetivo é apresentar aos participantes as novas tendências do relacionamento entre consumidores e marcas de hoje em diante.

Experiência 5.0

Alguns dos principais destaques da trilha Experiência 5.0 no Latam Retail Show 2021 são:

A experiência 5.0 em Supermercados

Apresentado por Sergio Alvim (Gerente na Via Varejo SA), Caio Lira (VP Canal Off Trade da Ambev AS), Maria Eduarda Cyreno (Diretora Comercial Marketplace do Mercado Livre), Amanda Vasconcelos (Diretora Comercial do Hiperideal Supermercado).

E-commerce – Momento no Brasil e a próxima onda

Roberto Butragueño (Diretor de Atendimento ao Varejo e Membro do Board Global de Varejo da NielsenIQ Brasil), Rodrigo Pimentel (Head de E-commerce do GPA), Ana Szasz (Diretora Restaurante do Rappi) e Rodrigo Marinho (Regional Sales Director da Twilio) discutem o cenário atual e as novas tendências das compras via canais digitais.

Media Stage: A loja como espaço de mídia para marcas

Camila Salek (Sócia-Fundadora da Vimer Retail Experience), Renata Moraes Vichi (CEO do Grupo CRM – Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee) e Ronaldo Pereira (CEO do Grupo Ri Happy) que mostrará como o amadurecimento da omnicanalidade transformará as lojas físicas em hubs sociais, onde a venda por metro quadrado será superada pela monetização da oferta de experiências.

O Poder do Franchising

Apresentado por Lyana Bittencourt (CEO do Grupo Bittencourt), Fernando Duschitz (Gerente de Franquias e Marketing Sênior da Vivo), Claiton Santos (Global Expansion Director do Blue Star Group) e Daniel Bouskela (Head of eStores Brasil da Ambev).

De negócios, para relacionamentos: como você está usando dados para engajar seus clientes?

Leonardo Campiolo (Account Executive da Twilio) promove reflexão sobre o poder dos relacionamentos com os clientes para fortalecer os negócios.

A evolução do canal direto ao consumidor

Alexandre Machado (Sócio-diretor da Gouvêa Consulting), Paula Andrade (Vice-Presidente de Varejo da Natura &Co América Latina), Tiago Batitucci (Diretor de Digital Commerce da Nestlé) e Christian Seidl Silva (Digital Commerce Division Manager da Grendene) debatem importância da comunicação e do relacionamento de forma direta com os clientes.

Allure Shop – A Loja que Conecta Pessoas a Marcas

George Homer (Presidente Fundador e Chairman do Retail Design Institute -RDI) e Sonny Gindi (Diretor Criativo e co-founder da Stour) que detalharão toda a experiência da primeira loja física da revista feminina Allure em Nova York, nos Estados Unidos.

Ressignificando o ponto de venda com foco na experiência do consumidor

Alexandre Machado (Sócio-diretor da Gouvêa Consulting), Fernando Rodrigues (Head Of Business da Engage VM), Dipa Di Pietro (Brand & CX Designer da Engage VM), Ricardo Garrido (CEO da Ciatc), Thiago Hering (CEO da Cia Hering), Juliana Pereira (Head Marketing & Communication da Montblanc) e Gabriel Borges (CEO da Ampfy) destacam as principais ações no PDV para fortalecer a experiência dos consumidores.

Inovação no Varejo 5.0

Janice Mendes (Diretora Executiva da Gouvêa Malls), Ana Candida Fraia (Fundadora do Olho no Varejo), Rodrigo Barros (CEO da Boali), Estevan Sartoreli (CEO da Dengo Chocolates) e Ana Lu McLaren (Co-Fundadora do Enjoei) apontam as principais novidades no segmento.

Além da Experiência 5.0 by Twilio, compõem as Trilhas Temáticas do Latam Retail Show 2021: Marketing 5.0, Estratégia 5.0 e Cultura 5.0 by AWS.

Sobre o Latam Retail Show

O Latam Retail Show se destaca como importante no segmento de varejo e consumo B2B da América Latina. A expectativa, em 2021, é reunir líderes de diversos segmentos para compartilhar com o público suas experiências e debater as transformações que as novas tecnologias geram nos negócios, além das novas tendências do consumo no pós-pandemia.

Ao todo serão mais de 80 horas de conteúdo e cerca de 200 especialistas convidados do Brasil e do mundo. Entre eles, Ana Luiza Mclaren (Cofundadora do Enjoei), Ana Szasz (Head de E-commerce do Rappi), Paula Andrade (Vice-Presidente de Varejo da Natura & Co América Latina), Paulo Camargo (CEO do McDonald’s) e Paulo Correa Jr. (CEO da C&A Brasil).

Nascido em 2015, o Latam Retail Show se tornou, neste período, o completo e relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Foram mais de 850 horas de conteúdo, 1.000 palestrantes e 50 mil visitantes nos últimos anos.

Mais informações no site https://latamretailshow.com.br/

Organizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviços, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países – e da BEA – Business Ecosystem Alliance.

Patrocinadores

Platinum- Twilio e AWS;

Gold- Enel X e ACI Worldwide; e

Silver- TOTVS, Embratel, Offerwise, Mastercard, Absen, TransUnion e Brinks.

Apoio

IDV e IFB.

Media Partners

Globo, Mercado&Consumo, Kallas, Eletromidia, Diário do Comércio e Correio do Povo.

