Dados apontam crescimento no setor de ensino corporativo

13 de setembro de 2021.

São Carlos/SP 13/9/2021

Iniciativas que aliam cultura de aprendizagem e necessidades estratégicas do negócio estão entre os focos mais priorizados pelas empresas.

Em 2016 uma pesquisa da empresa Deloitte mostrava um aumento de mais de 40% nos projetos empresariais voltados à educação corporativa ao redor do mundo. Quase 5 anos depois, este tornou-se um importante pilar de capacitação de colaboradores nas grandes e médias corporações. Segundo pesquisa realizada pela agência Technavio, o mercado de educação corporativa internacional pode apresentar um crescimento de mais de USB25Bi somente nos Estados Unidos, até 2025.

Hoje, promover uma cultura saudável no ambiente corporativo vai muito além de pagar salários competitivos. Empresas ao redor do mundo têm investido tempo e recursos para transformar o ambiente corporativo em um espaço em que seus colaboradores se sintam confortáveis e reconhecidos.

Para alcançar esses objetivos, a educação corporativa aposta em espaços acolhedores e que invistam fortemente em formação profissional. Treinamentos organizados, programas de retenção de talentos e uma cultura de lealdade fazem destas iniciativas o que há de mais eficiente no mundo corporativo.

De acordo com a Forbes, colaboradores felizes são, em média, 13% mais produtivos. Ainda, um ambiente corporativo saudável e acolhedor faz com que sua marca transpareça credibilidade e, como consequência, deixa seus clientes felizes e satisfeitos. Em outras palavras, uma cultura única, compartilhada e que traga um propósito para todos aqueles que estão trabalhando para sua empresa. Os valores corporativos precisam fazer sentido para todo o time.

É o caso, por exemplo, do Grupo Moura. Em uma estratégia de unificação dos seus diversos programas de desenvolvimento, o grupo elabora uma plataforma digital de Educação Corporativa chamada UNIMOURA. Segundo Moacy Freitas, diretor de Pessoas e Organização da empresa, iniciativas como esta tem o objetivo de “alinhar o desenvolvimento das pessoas às necessidades estratégicas do negócio”. Desde sua implantação, já são mais de 4.500 colaboradores impactados e mais de 140 conteúdos exclusivos.

Este tipo de experiência não é apenas pontual. Em reportagem da revista Financial Times, a pandemia da COVID-19 acabou abrindo uma janela de oportunidade para este tipo de investimento, sobretudo com o aquecimento do mercado de plataformas online de educação.

Ainda de acordo com a reportagem, em um survey realizado por 363 CLOs (chief learning officers), ao redor do mundo, mais de um quarto deles responderam que tem a intenção de aumentar o investimento em educação corporativa durante o ano de 2021.

Os modelos de educação online ou híbridos abrem perspectivas novas para a implantação ou aceleração da capacitação de colaboradores. A possibilidade da plataforma de aprendizagem digital na forma da universidade corporativa vem atuando de maneira eficaz para atender aos novos desafios e ganha ainda mais força ao desenvolver pessoas com inovação, energia e planejamento estratégico.

