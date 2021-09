Cursos on-line agregam currículos para o mercado de trabalho

Compartilhe Facebook

14/9/2021 – O poder do mundo digital foi descoberto e, com praticidade, comodidade e acessibilidade, podemos, cada vez mais, aprender e ensinar

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), cerca de 1,7 milhão de brasileiros fizeram matrículas em cursos de Ensino a Distância (EAD) nos primeiros meses de isolamento social decorrente da atual crise sanitária no país



O isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19 fez com que muitos brasileiros pudessem tirar da gaveta projetos que a correria do dia a dia muitas vezes impossibilitava. Para aqueles que puderam trabalhar em formato de home office, o maior tempo livre em casa trouxe a oportunidade, por exemplo, de realizar cursos on-line, mantendo o currículo atualizado.

De acordo com alguns estudos recentes, houve, de fato, um “boom” na procura por cursos, oficinas e outras formações oferecidas de forma remota nas mais diversas áreas do conhecimento. Pesquisa realizada pelo Google em meados de 2020, poucos meses após o início da atual crise sanitária, indicou que a procura por cursos de especialização on-line cresceu 130% entre março e maio.

Segundo pesquisa recente divulgada pelo LinkedIn, estudar ao longo da carreira é algo desejado por 70% dos brasileiros. O levantamento também indica que 41% dos entrevistados acreditam que novas certificações possam fazer com que seus gestores tenham melhores percepções sobre eles.

Para Anderson Soares, fundador do Centro Educacional Sete de Setembro, que oferece uma série de cursos online gratuitos todas as semanas, “na pandemia, as pessoas tiveram que migrar para o meio digital e descobriram esse mundo novo de educação acessível na palma da mão”. Ela conta que a empresa se apresenta como uma das possibilidades na realização de cursos, visto que o Cess já ofereceu mais de 130 cursos online gratuitos, atingindo mais de 200 mil seguidores no Instagram em menos de 1 ano.

A profissional avalia que a área de educação estabelecida no meio digital não era “tão bem explorada” antes, “comparada ao seu potencial”. Ela acredita, porém, que são tantos os benefícios trazidos por esta opção de aprendizado, que “é extremamente improvável que a educação online não se perpetue e continue crescendo”.

Soares ressalta, ainda, que além de viabilizar a possibilidade de melhor desenvolvimento profissional, a realização de cursos on-line neste período de pandemia de Covid-19 ajuda as pessoas a cuidar da própria saúde mental, fragilizada nestes tempos difíceis.

