* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2021.

Montes Claros – América/Montes Claros Vôlei estreia nesta quinta-feira (16) no Campeonato Mineiro

Montes Claros – O América/Montes Claros Vôlei iniciará sua trajetória na edição 2021 do Campeonato Mineiro de Vôlei na próxima quinta-feira, 16, às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves. O adversário será o atual unodecacampeão da competição, o Cruzeiro.

O torneio, organizado pela Federação Mineira de Vôlei (FMV), tem uma fórmula de disputa definida em circuitos, com o objetivo de reduzir os deslocamentos. Todas as equipes se enfrentarão na primeira fase da competição e os quatro primeiros colocados farão as semifinais, previstas para o dia 7 de outubro. A grande final será no dia seguinte, em local ainda a ser definido.

Os clubes estão divididos em dois grupos, em sua fase classificatória: A, com América/Montes Claros, Cruzeiro e Praia Uberlândia; e B, com Minas Tênis Clube, Academia do Vôlei, Olympico/Blumenau e Brasília Vôlei.

Após o confronto com o Cruzeiro, as partidas do América/Montes Claros, na primeira fase, serão: no dia 18, contra o Praia Uberlândia, em Montes Claros; no dia 29, o adversário é o Academia do Vôlei, em Contagem; dia 30, contra o Brasília, novamente em Contagem; em 1º de outubro, Olympico, em Belo Horizonte; e, no dia seguinte, Minas Tênis Clube, também na capital.

NOTA OFICIAL DO América/Montes Claros Vôlei

A respeito da proibição da Prefeitura de Montes Claros quanto ao acesso dos torcedores ao Ginásio, o Montes Claros América Vôlei tem as seguintes considerações:

Nós acompanhamos todos os processos de liberação. Ficamos felizes com a volta da quase total normalidade da cidade e entendemos que todos os segmentos são importantes para a economia.

O vôlei também, como produto econômico é uma opção de lazer à cidade, buscou a liberação junto à Prefeitura para que tivéssemos 30% da capacidade. Todas as liberações no mesmo formato que foram destinadas aos cinemas, listadas a seguir:

– 30% capacidade do ginásio;

– ter tomado pelo menos uma dose da vacina;

– uso de máscara obrigatório;

– álcool em gel na entrada;

– verificação de temperatura;

– não venda de alimentos no ginásio em um espaço totalmente arejado e que se faz possível o trabalho seguindo todo o contexto de segurança relacionado à Covid-19.

De acordo com os eventos esportivos realizados no Brasil e com os estudos científicos feitos, foi provada a segurança que tem os eventos esportivos hoje, ainda mais com esse número de medidas. Dessa forma, esperávamos sim, a liberação após quase dois anos sem público no ginásio e, na estreia do Campeonato Mineiro contra uma grande equipe, o Sada Cruzeiro, mostrar para o Brasil o retorno da torcida de Montes Claros ao palco do voleibol nacional.

Infelizmente, a Prefeitura não entendeu da mesma forma e manteve a não liberação do público, o que nos entristece neste momento de retomada e de um novo cenário tanto econômico quanto de saúde pública que vivemos atualmente no Município. Praticamente todas as atividades estão liberadas e, neste momento, o vôlei está sendo privado de ter esse contato direto com o torcedor, que é o maior patrimônio da equipe na cidade.

Entendemos a preocupação da Prefeitura de Montes Claros com a segurança epidemiológica da população, enaltecemos todo o trabalho durante todo este período e seguimos com o propósito de logo ter novamente a torcida do nosso lado, vibrando e apoiando à equipe nos jogos.