Possíveis temas relevantes para as redações de vestibular

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2021.

Atualmente vivemos em um momento que será marcado, historicamente, e será revisto ao longo do tempo nas escolas, universidades e livros.

Como estamos vivendo um período considerado histórico, existe uma grande série de coisas ocorrendo ao redor do mundo que marcam este período, desde os avanços tecnológicos, até a pandemia e a política atual.

Além disso, enquanto nos aproximamos do final do ano, as provas de vestibular também se aproximam e com certeza os temas de redação deste ano serão recheados de temas influenciados pela pandemia, pela gestão política durante a pandemia e efeitos colaterais deste período.

Pensando nisso, na reportagem de hoje serão vistos diversos temas que podem aparecer nas provas de redação de vestibular e como eles podem ser desenvolvidos em uma dissertação-argumentativa.

Logo, hoje serão vistos exemplos de introdução de um trabalho, do desenvolvimento do tema e da conclusão do texto de maneira concisa e coesa.

A criminalidade durante a pandemia

Com o avanço da pandemia de coronavírus, existem diversas adversidades que foram enfrentadas pela população, pelas autoridades públicas, cientistas e autoridades sanitárias, oriundas do isolamento.

Um grande exemplo disso é a diminuição nas taxas de certas categorias de crimes em aumento em outras.

Diversos estudos e reportagens da Globo, por exemplo, apontam para a diminuição de crimes como roubo, furto e outros desta natureza.

Contudo, crimes contra o patrimônio público e privado, taxas de agressão contra a mulher e feminicídios tiveram um aumento relativo durante o período de isolamento.

Alguns especialistas apontam que a convivência das mulheres com o possível agressor por mais tempo, devido ao isolamento e restrições sociais, expôs a mulher a estes crimes de uma maneira delicada.

Efeitos do isolamento na saúde mental da população

Com as restrições sociais impostas pelas autoridades de saúde devido ao avanço da pandemia e a forma a qual o vírus é transmitido, o isolamento social se tornou uma normalidade na vida das pessoas.

Até as empresas e escolas adotaram um modelo homeoffice e de ensino remoto para a continuidade de suas atividades, respectivamente.

Além disso, com o comércio fechado, a população se viu do dia para a noite confinada dentro de seus lares por mais de um ano.

De acordo com psicólogos, médicos e outros pesquisadores, pessoas com ansiedade, transtornos e fobias sociais podem ter sintomas acentuados durante este período, devido às tensões externas vividas neste período e ao isolamento.

Além disso, o momento é de instabilidade política e insegurança em relação ao futuro, o que também pode atuar de maneira derradeira na saúde mental e bem estar psicológico das pessoas.

Portanto, além das taxas de criminalidade, a saúde mental é um tema que pode aparecer em diferentes redações nas provas de vestibular.

Instabilidade econômica durante a pandemia

Com o fechamento do comércio e as restrições impostas de acordo com a pandemia, a economia foi seriamente afetada em inúmeros países, e no Brasil, o abalo que o fechamento do comércio e do turismo teve na economia culminou no surgimento do Auxílio Emergencial.

Além disso, o país como um todo entrou em um período de recessão e decréscimo econômico devido ao avanço do coronavírus.

Ainda, é essencial também evidenciar que a pandemia deixou ainda mais claro o abismo social que há entre as classes mais desfavorecidas e as mais abastadas da sociedade.

Isso foi possível de ser observado em questões como:

Jornadas de trabalho homeoffice

Isolamento em lares com muitas pessoas

Acessibilidade à Internet

Condições de acompanhar aulas remotas

Logo, se a pandemia foi severa com os empregadores e pessoas das classes mais favorecidas, para as classes mais oprimidas a pandemia foi devastadora, tirando a vida de inúmeras pessoas devido a precariedade do sistema de saúde e à impossibilidade de se praticar o isolamento social de maneira efetiva.

Considerações finais

A pandemia trouxe uma realidade a qual não estávamos acostumados e, com certeza, impôs novos desafios a todos os setores e classes da sociedade.

Portanto, é mais que esperado que diferentes temas em provas de redação no vestibular apareçam ao longo deste final de ano!

Não deixe de se informar, consumir notícias e se manter atualizado para obter sucesso na dissertação!