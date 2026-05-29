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IFNMG lança e-book “Español para viajes” com foco prático para intercâmbio
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IFNMG lança e-book “Español para viajes” com foco prático para intercâmbio

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Publicação digital reúne narrativa ficcional, recursos multimídia e situações reais de viagem para o aprendizado do espanhol.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), por meio da sua Editora, lança oficialmente o e-book “Español para viajes” na próxima terça-feira, 2 de junho, às 19h, em uma live no canal oficial da instituição no YouTube. A obra foi desenvolvida em parceria com autores do IFNMG, IFPR, UERN e UFMG, e tem como proposta ensinar espanhol de forma prática e contextualizada, acompanhando a história de duas estudantes brasileiras em intercâmbio no Uruguai.

O e-book apresenta uma narrativa ficcional protagonizada por Ana (IFNMG) e Bianca (IFPR), selecionadas para um programa de mobilidade acadêmica internacional.

  • Os leitores acompanham desde o processo seletivo e a preparação da documentação até situações práticas em aeroportos, imigração, hotéis, restaurantes e pontos turísticos.
  • O material combina diálogos, ilustrações, QR Codes, áudios e vídeos, criando uma experiência dinâmica e interativa.
  • Toda a narrativa é desenvolvida em espanhol, incentivando o contato direto com o idioma.

A publicação é resultado de um trabalho colaborativo entre professores e pesquisadores:

  • Rosilene dos Anjos Sant’Ana (IFNMG).
  • Maria Fernanda Lacerda de Oliveira (IFPR).
  • Maria das Graças de Oliveira Pereira (UERN).
  • Antônio Cristian Pereira Barbosa (IFNMG).
  • Agnaldo Nicolas Cardoso Santana (IFNMG).
  • Arthur Paulo Nogueira (IFNMG).
  • Ingrid Ferreira da Silva (IFPR).
  • Nara Luiza Camargo Soares (UFMG).
  • Thor Sander Lima (IFNMG).

O projeto contou com apoio da Fapemig e financiamento do IFNMG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi).

Segundo a professora Rosilene dos Anjos Sant’Ana, coordenadora da Crinter e uma das organizadoras da obra: “O diferencial do e-book é o foco prático e objetivo. A obra foi pensada para quem precisa aprender o básico da língua espanhola em pouco tempo para realizar viagens, oferecendo situações reais e úteis para esse contexto, sem seguir o modelo tradicional de ensino completo do idioma.”

Além do aprendizado linguístico, o livro valoriza a cultura uruguaia e reforça a importância da integração entre instituições federais.

A escolha do Uruguai como destino das protagonistas amplia horizontes e estimula novas perspectivas sobre a América Latina.

  • O material aborda costumes, tradições e formas de comunicação do mundo hispânico.
  • Reforça que aprender uma língua vai além da gramática, envolvendo também o contato com a cultura e a vivência social.

O lançamento do e-book “Español para viajes” reforça o papel do IFNMG em Montes Claros como centro de inovação educacional e internacionalização acadêmica, oferecendo aos estudantes e à comunidade uma ferramenta prática e acessível para o aprendizado do espanhol.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do IFNMG

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