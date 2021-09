Medidas que empresas e pessoas podem tomar para neutralizar carbono

Compartilhe Facebook

15 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 15/9/2021

Mudanças de simples hábitos do cotidiano, como economia de energia elétrica e engajamento de toda população contribuem para a descarbonização

Em 2020, a concentração média de dióxido de carbono (CO2) na superfície da Terra foi de 412,5 ppm (partes por milhão), de acordo com a Agência de Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês). O gás carbônico é um dos vilões do efeito estufa – junto com o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) – e a emissão na atmosfera vem aumentando ao longo dos anos.

Durante a Cúpula do Clima, em abril deste ano, o presidente Bolsonaro prometeu a neutralidade de carbono até 2050, mesma meta estabelecida pelos 66 Estados para Nações Unidas, em 2019.

A descarbonização foi um dos temas debatidos por especialistas em painéis da 31ª edição do CIAB, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em junho deste ano. Para frear o avanço, que colabora com o aquecimento global, as pessoas e empresas em geral mudam hábitos com finalidade em zerar a emissão de carbono.

Engajamento

A fintech ecológica Uzzipay auxilia os clientes em suas atividades financeiras e, também contribui para conscientizar em relação ao meio ambiente, com a doação de mudas de espécies nativas da flora amazônica e campanhas educativas de combate às queimadas no estado de Rondônia. O relatório “Análise das Emissões Brasileiras de Gases de Efeito Estufa”, divulgado em março deste ano, apontou que 259 milhões de toneladas de CO2 foram lançadas em 2019 na atmosfera por conta de queimadas na Amazônia.

Uma área de reserva legal da Amazônia em Porto Velho (RO) é mantida pela UzziPay. A cada abertura de conta e utilização dos recursos, como transferência e pagamentos, mais árvores da área de 700 hectares são preservadas, segundo a fintech. O monitoramento do local é feito por solo, por drones ou voos tripulados sobre a região e por imagens de satélite.

“É muito importante apoiar e financiar modelos de preservação ambiental não poluentes, que compensam a emissão de carbono e permitem o desenvolvimento sustentável das comunidades”, ressalta Isabelle Kwintner, diretora sênior de estratégia da UzziPay. “A energia elétrica é também responsável pela emissão de gases de efeito estufa. Pensando nisso, temos uma parceria com a Cooperativa de Energia Solar, que fornece energia fotovoltaica, e devolvemos aos nossos correntistas parte do dinheiro da fatura paga, como uma forma de estimular o uso de energia limpa”, complementa.

Em casa

Existem algumas atitudes simples para neutralizar o carbono e contribuir com o meio ambiente:

Economizar energia elétrica. O Brasil vive a pior seca dos últimos anos e os reservatórios apresentam baixos níveis. Consequentemente, as usinas termelétricas são acionadas e elas emitem gases na atmosfera.

Evitar utilizar carros particulares. Optar por transportes públicos, caronas solidárias, bicicletas e caminhadas. Isso porque os automóveis ainda são os que mais poluem. Caso seja impossível, dar preferência ao uso do etanol ou biocombustível.

O desperdício de alimentos também é preocupante pois gases são liberados durante o processo de decomposição dos alimentos.

A reciclagem é uma alternativa, optar por embalagens que podem ser reutilizadas é uma maneira sustentável de cuidar do planeta. Boa parte dos produtos envolve lançamento de gases poluentes, desde a produção e até mesmo no transporte.