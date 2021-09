Dicas de investimento em e-mail marketing

Compartilhe Facebook

15 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 15/9/2021

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as três principais dicas para ter uma boa estratégia de e-mail marketing.

O marketing por e-mail é uma forma eficaz de as empresas alcançarem seus clientes, estabelecerem o conhecimento da marca e conquistarem novos clientes. Ele pode ser usado como uma ferramenta eficaz para as empresas expandirem seu alcance e atraírem novos clientes. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de enviar e-mails aos clientes em potencial que estão em dúvida sobre a compra de seu produto ou serviço.

Uma campanha de e-mail bem planejada pode ajudar a aumentar as taxas de conversão, ganhar mais assinantes e construir um relacionamento forte com o público.

Em contraste com outros canais, como blogs ou canais de mídia social, o marketing por e-mail tem se mostrado um canal confiável para aumentar os lucros de clientes existentes, bem como atrair novos.

Dessa forma, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as três principais dicas para ter uma boa estratégia de e-mail marketing.

A primeira dica dada por Darzi é tornar o e-mail pessoal. Para ele, o marketing por e-mail personalizado é a chave para destacar a sua empresa e fazer com que o seu público-alvo invista na sua marca.

“Personalização é uma técnica poderosa que ajuda você a crescer e construir relacionamentos com os clientes. Este guia o ajudará a criar e-mails pessoais com base nos dados e conteúdo do cliente”, explica.

Outra dica é se concentrar em um objetivo de cada vez. Isso porque, de acordo com o especialista, o marketing por e-mail é uma ferramenta poderosa para as empresas aumentarem sua base de clientes e gerar leads.

No entanto, os esforços de marketing por e-mail podem ser difíceis e demorados sem a estratégia e as ferramentas certas. “Para ajudar sua empresa a atingir seus objetivos, é importante se concentrar em apenas um objetivo de cada vez. Pode ser tentador colocar várias prioridades em sua campanha de marketing por e-mail ao mesmo tempo”, afirma Darzi.

Por fim, Rodrigo destaca ser importante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital no processo de investimento em e-mail marketing. “As agências de marketing digital estão lá para expandir os limites de suas estratégias de marketing, fornecendo ideias criativas e suporte”, conclui o especialista.

