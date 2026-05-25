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Copasa conclui obras de melhoria no abastecimento de água em Montes Claros com investimento de R$ 10 milhões
Copasa conclui obras de melhoria no abastecimento de água em Montes Claros com investimento de R$ 10 milhões

Copasa conclui obras de melhoria no abastecimento de água em Montes Claros com investimento de R$ 10 milhões

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Intervenções ampliam eficiência operacional da ETA Morrinhos e beneficiam mais de 100 mil moradores.

Montes Claros, maio de 2026 — A Copasa concluiu neste mês um pacote de obras voltado para o abastecimento de água em Montes Claros, com investimento de R$ 10 milhões. As intervenções reforçam a segurança operacional da Estação de Tratamento de Água (ETA) Morrinhos, responsável por atender cerca de 25,28% da população do município, o que equivale a mais de 100 mil pessoas.

Estrutura e melhorias

As obras incluíram:

  • Implantação de uma Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) para destinação ambientalmente correta dos efluentes.
  • Adequação de reservatório e instalação de elevatórias com novas bombas.
  • Construção de uma centrífuga para desidratação do lodo resultante da purificação da água.
  • Construção de um muro de contenção em gabião com 55 metros de extensão para estabilização do talude da ETA.
  • Revitalização do acesso à ETA, com plantio de árvores, recuperação de jardins e intervenções de urbanização e paisagismo.

No bairro Morrinhos, foram substituídos 8.300 metros de redes de distribuição e padronizadas 1.840 ligações prediais, beneficiando diretamente quase 6 mil moradores. As ações contribuem para a redução de perdas e o aumento da eficiência hídrica na região.

De acordo com o gerente de expansão da Copasa, Raul César Durães: “Essa obra é mais um importante investimento da Copasa na maior cidade do Norte de Minas, com foco na ampliação da segurança operacional da ETA Morrinhos e na garantia do abastecimento de água com mais qualidade, regularidade e eficiência para os moradores do bairro Morrinhos e de toda a região.”

Com o investimento de R$ 10 milhões, a Copasa reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em Montes Claros, garantindo mais segurança e eficiência no abastecimento de água para milhares de famílias.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Copasa

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