Shopping Prado Boulevard e ONG Cãoração Valente promovem feira de adoção de animais

15 de setembro de 2021.

15/9/2021 – Esses momentos são especiais, pois além de trazer as famílias para dentro do shopping, incentivam a adoção responsável

O evento acontecerá no dia 18 de setembro (sábado), no Shopping Prado Boulevard, com acesso pela avenida Washington Luis, das 10h às 15h

Aumor à primeira vista é o mote da feira de adoção de animais que será realizada no Shopping Prado Boulevard, no dia 18 de setembro. O primeiro de uma série de eventos acontece em parceria com a ONG Cãoração Valente e tem como objetivo dar um lar para dezenas de animais abandonados, gerando um impacto positivo na proteção de cães e gatos da cidade de Campinas.

Para João Paulo Malandrin, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard, esses momentos são especiais, pois além de trazer as famílias para dentro do shopping, incentivam a adoção responsável e ainda contribuem para diminuir a quantidade de animais abandonados no município. “O Shopping Prado Boulevard é um espaço para todos, e, a partir do momento que o bicho de estimação passa a ser um integrante importante do lar, ele também deve ter seu espaço no Prado Boulevard, por essas razões nossas portas sempre estão abertas para parcerias como a que temos com a ONG Cãoração Valente, completa Malandrin.

Além da feira de adoção, o evento também contará com a arrecadação de doações de ração, medicamentos (dentro da validade), caminhas, brinquedos e coleiras (para o transporte dos animais resgatados).

SERVIÇO

“Aumor à Primeira Vista”: Feira de Adoção de Animais

Data: 18 de setembro (sábado)

Horário: 10h às 15h

Local: Shopping Prado Boulevard

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Website: http://www.pradoboulevard.com.br