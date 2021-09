Marcas crescem em escala investindo em maturidade de marketing digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 15 de setembro de 2021.

Joinville, Santa Catarina 15/9/2021 – De uma maneira simples, a maturidade é definida por toda a evolução que uma empresa teve no mundo digital.

A atenção para a maturidade no marketing digital tem ajudado marcas a crescerem rapidamente. Todos podem aplicar, basta estratégia e persistência.

O universo da comunicação e do marketing passa por uma grande transformação digital, onde todas as empresas precisam se reinventar para serem competitivas. A partir disto, um novo conceito se destaca para guiar as empresas para conseguirem bons resultados com estratégias digitais: a maturidade.

A atenção para a maturidade no marketing digital tem ajudado marcas a crescerem rapidamente. Todos podem aplicar, basta estratégia e persistência.

O universo da comunicação e do marketing passa por uma grande transformação digital, onde todas as empresas precisam se reinventar para serem competitivas. A partir disto, um novo conceito se destaca para guiar as empresas para conseguirem bons resultados com estratégias digitais: a maturidade no marketing digital.

O que é a maturidade no marketing digital

A maturidade no marketing digital é o ponto onde a empresa se encontra em uma jornada para alcançar o mais alto nível de resultados com uma estratégia digital estabelecida.

Seja para conquistar presença no mundo digital, para vender mais ou alcançar novos públicos, é preciso pensar em como, e em quanto tempo, se espera alcançar esse objetivo.

É o que comenta Bruno Moreira, cofundador da eKyte, startup de gestão de marketing digital. “O marketing digital hoje coloca empresas frente a frente em uma concorrência por boas impressões e conversões de venda. Por isso, é completamente compreensível não entender como se organizar diante de um cenário tão competitivo. Entender o nível maturidade digital da empresa é essencial neste processo”, explica.

Os termos “maturidade digital” e “vendas online” dobraram no volume de buscas no ano passado e, assim, as empresas em estratégias digitais colhem bons frutos por ter uma maturidade no marketing digital bem estabelecida.

Como alcançar a maturidade digital

O primeiro passo é olhar para a empresa em seu estágio atual, compreendendo tudo o que já foi feito em estratégias digitais, em quanto tempo e o que deu ou não deu certo, respondendo algumas perguntas como:

Quanto já foi investido em campanhas/mídia?

Como a marca é vista pelos seguidores/clientes?

Há quanto tempo executa campanhas digitais?

A equipe possui experiência nos processos?

Essas, entre outras perguntas, podem ajudar a nortear qual é o nível de maturidade digital da empresa. Da mesma forma, a maturidade digital pode vir de ações conjuntas, unindo equipe, processos e estratégia digital.

Níveis de maturidade digital

Existem 4 níveis pré-estabelecidos de maturidade no marketing digital. Entender onde a estratégia da empresa se encontra é fundamental para começar a construir um plano de ação para evoluir ao próximo nível.

Os qu­atro níveis são:

· Iniciante: este nível é caracterizado por empresas que não possuem um manual de identidade visual e posicionamento bem definido, não atuam com estratégia, não possuem website, (ou se possui, não o atualizam), não possuem dados analíticos, não investem em campanhas, e toda a gerência da equipe é feita por e-mail;

· Visionário: no nível visionário, a empresa já possui seus valores e marca bem definidos, possui público e persona estabelecidos, web site e blog, porém com poucas visitas, investe em Google e Redes Sociais apenas para o topo de funil, utiliza planilhas simples e sem integração;

· Desbravador: a empresa colhe os bons resultados através de suas estratégias, como materiais de comunicação em sincronia com os valores da marca, possui estratégias para cada público, web site e SEO fortes, integração com CRM, blog e conteúdos com autoridade em seu segmento, investimentos e metas definidos em Ads, gerenciamento da equipe e campanhas com um sistema de gestão especializados;

· Líder: é a empresa referência em seu segmento, com valores estabelecidos, replica estratégias de sucesso, site sempre no topo de pesquisas do Google, utiliza integração de ferramentas, possui muitas conversões de leads/vendas, blog referência em seu segmento, campanhas sempre nutridas e utiliza sistema de gestão de marketing específico para controlar cada etapa.

Crescimento notável

Alta maturidade permite “ir mais longe com menos recursos”. A cada passo, as campanhas conquistam melhores indicadores com tendência de menores custos por resultado.

Após anos estudando as novas modalidades e observando tudo o que deu resultados positivos e mais recorrentes, a plataforma eKyte começou a aplicar os conhecimentos em práticas, ajudando os clientes da startup a também atingirem a maturidade no marketing digital.

“De uma maneira simples, a maturidade é definida por toda a evolução que uma empresa teve no mundo digital. Quais foram os investimentos certos, qual é a impressão do seu perfil pelo público, entre outros parâmetros. Muitos de nossos clientes entendem que para alcançar essa maturidade, é preciso eliminar os processos de tentativa e erro, com ações isoladas e falta de planejamento”, comenta Bruno.

Desbravadores do mundo digital

A maturidade digital, apesar de toda competitividade, é algo que se pode conquistar, pois está mais relacionada às condições internas do que dos concorrentes. Entender este conceito é de suma importância para guiar a empresa em uma jornada de evolução, sabendo quais ações priorizar.

“No caminho para a liderança, os desafios evoluem devido a fatores internos e externos. Com base na experiência e maturidade da equipe de marketing digital, as prioridades mudarão, por isso é importante saber onde trabalhar para se manter competitivo e acelerar os resultados.”, finaliza Bruno Moreira, cofundador da eKyte.

O eKyte é uma plataforma para gestão de marketing digital.

Website: https://www.ekyte.com/