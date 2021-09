Dicas de criação de conteúdo para o Facebook da empresa

Compartilhe Facebook

16 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 16/9/2021

Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas e orientações para as empresas que querem criar conteúdo no Facebook.

Uma estratégia de mídia social que não inclui a criação de conteúdo é um esforço perdido. É importante ter uma estratégia para personalizar o conteúdo da página de cada empresa no Facebook. Compreender os dados demográficos do público e criar conteúdo relevante e envolvente ajudará a aumentar o público e o reconhecimento da marca.

A importância da criação de conteúdo no Facebook não deve ser subestimada. É crucial entender os públicos que você está tentando alcançar e criar conteúdo relevante e envolvente para eles.

Por exemplo: hoje, a plataforma conta com cerca de 2,80 bilhões de usuários ativos. Ou seja, dois em cada três dos 4,2 bilhões dos usuários de redes sociais estão no Facebook. Assim, criar conteúdo para a marca de forma que ele seja assertivo na rede social é essencial para se promover e divulgar ainda mais os serviços da empresa. Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas e orientações para as empresas que querem criar conteúdo no Facebook.

A primeira orientação dada por Darzi é que se crie conteúdos direcionados ao público-alvo. Segundo ele, muitas empresas estão recorrendo ao Facebook como uma ferramenta de marketing. “O Facebook também possui uma ferramenta de criação de conteúdo que pode ajudá-lo a gerar conteúdo em grande escala. Com esta ferramenta, você pode atingir públicos específicos e criar conteúdo direcionado para eles”, explica o especialista.

Darzi também explica ser importante prestar atenção no horário da postagem no Facebook da empresa. Para ele, o Facebook gera muitos dados que podem ser usados para mostrar conteúdo relacionado à atividade do usuário. Uma das maneiras pelas quais as empresas podem usar esses dados é testar diferentes horários de postagem de conteúdo no Facebook.

“Isso os ajuda a entender como seu público reage a diferentes postagens de conteúdo ao longo do tempo, o que os ajuda a otimizar futuras programações de postagem, para que sempre tenham o maior envolvimento possível para seu público. Além disso, o Facebook permite que se aprenda mais sobre as preferências de seus usuários e o que é necessário compartilhar com eles para maximizar o engajamento”, reforça Rodrigo.

Por fim, Rodrigo Darzi afirma ser interessante contar com a ajuda de uma agência de marketing digital para ajudar a criar conteúdos para o Facebook da empresa. “Como o Facebook é a plataforma de mídia social mais popular, é importante que as agências digitais criem conteúdo para o site. Isso ajuda a garantir assertividade e objetividade nos materiais criados para se comunicar com o público”, conclui.

