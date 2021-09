Comemoração de ‘mesversário’ ganha força no Brasil e se torna oportunidade de negócio

Compartilhe Facebook

O que antes era uma tendência apenas entre famosos, a celebração mês a mês do primeiro ano do bebê caiu no gosto de muitos brasileiros

O mesversário, evento que festeja a evolução do bebê mês a mês até o primeiro ano de vida, tem ganhado espaço no Brasil. De acordo com dados do Google Trends, nos últimos 10 anos, a busca pelo termo cresceu de maneira significativa, partindo do zero no início da década, para 100 pontos em 2021, alcançando assim o pico máximo de popularidade no buscador com volume de pesquisa mensal na casa das 74 mil buscas/mês.

Essa tendência tornou-se uma oportunidade de negócio de empresas que identificaram a crescente demanda por estas comemorações. Gabriela de Sá Cake Designer e proprietária da Gâteau de Mariée , confeitaria boutique especializada em bolos e doces artísticos e artesanais, identificou esse gargalo e lançou uma inovação, a assinatura para bolos de mesverário. A empresa que se dedicava ao nicho de eventos, percebeu que havia uma grande busca para a comemoração mensal do bebê de forma especial e se dedicou a encontrar soluções para esse mercado.

“Como os processos de compra eram repetitivos, mensais e muito manuais, nós criamos uma maneira de facilitar e agilizar. Assim a pessoa não precisa se preocupar com esses detalhes, só com as partes divertidas que são a escolha do sabor e decoração. Realizamos esse movimento antes mesmo de se iniciar a pandemia, então quando o ano de 2020 se iniciou nós já estávamos com todo o nosso processo montado, o que facilitou e atraiu um público maior, pois já possuíamos o e-commerce. Outro ponto bastante interessante é que as comemorações diminuíram de tamanho e as pessoas se apegaram mais a comemorar cada conquista nessa fase tão delicada do mundo. Passamos a perceber mais a importância de se viver e celebrar cada dia de uma forma mais intensa. Como nossa assinatura é para bolos menores e as aglomerações não eram permitidas, isso despertou muito interesse desde o início por nosso produto”, explicou Gabriela.

Seja com temas mais infantis ou da evolução do bebê, como princesas, abelhas, nuvens e jardim encantando, o primeiro dentinho, a introdução de novos alimentos, ou mais atuais, como mães que chamaram a atenção na internet recentemente ao vestirem suas filhas de Rebeca Andrade e Raissa Leal, ginasta e skatista medalhistas olímpicas, a realização do mesversário hoje pode ser conferida nas redes sociais de muitos famosos e também de famílias comuns que aderiram a essa comemoração por diversos motivos.

“Tivemos contato com diversas histórias e momentos diferentes, celebramos com cada uma das conquistas compartilhadas, desde os primeiros passos do bebê, introduções alimentares, primeiros dentinhos, os gostos que vão surgindo como gostar de banho, ou o brinquedo preferido, até mamães que tiveram filhos prematuros e que lutaram pela vida por um período na UTI.”, destacou a proprietária da marca ao comentar sobre temas de mesversário.

A confeitaria boutique integra o grupo de empresas que possui fabricação de produtos própria e puxa o crescimento do setor eventos e confeitaria. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), essas vendas representaram 61,65% do volume de comercialização em padarias e confeitarias brasileiras, enquanto os itens de revenda foram responsáveis pelo restante (38,35%).

A pesquisa da entidade destaca ainda que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, os setores de eventos e confeitaria têm suportado bem o momento. Somente em 2020, o faturamento nessas áreas foi R$ 91,94 bilhões, apenas 3% a menos que o valor registrado em 2019, quando a crise sanitária ainda não era uma realidade. O montante reflete a importância econômica desse tipo de atividade no Brasil.

Website: https://gateaudemariee.com.br