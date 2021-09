Conferência digital e gratuita apresenta projetos de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável na educação

Compartilhe Facebook

Projetos científicos, tecnológicos, de inovação e sustentabilidade desenvolvidos por estudantes e professores dos cursos de engenharia da Academia STEM, iniciativa realizada entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Samsung Eletrônica da Amazônia, serão apresentados na 1st Amazon Stem Academy Conference (1st ASAC21), de 7 a 10 de outubro, totalmente online com inscrições gratuitas por meio do portal asac21-stem.com.br.

Com o tema Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável na Educação, o evento terá o objetivo de destacar a oportunidade de convergência entre a formação de engenheiros e a promoção da sustentabilidade.

“Por estarmos na Amazônia, temos especial capacidade de aliar desenvolvimento tecnológico e inovação à conservação do Bioma Amazônia. Queremos discutir com o público esta perspectiva, entre outros assuntos”, destacou o coordenador do projeto Academia Stem, Jucimar Maia Junior.

O coordenador do Pilar Permanência STEM, Francis Wagner, explicou que nesta conferência serão apresentados os resultados Projetos científicos, tecnológicos, de inovação e sustentabilidade desenvolvidos por estudantes e professores dos cursos de engenharia da Academia STEM.

“Teremos ainda keynotes speakers abordando a temática central do evento a partir de perspectivas das áreas de Engenharia Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação, Produção e Computação. Estamos preparando uma ampla programação com palestras, trilhas e oficinas de grande interesse público”, informou Francis Wagner.

Serviço:

O quê? 1st Amazon Stem Academy Conference

Quando? 07 a 10 de outubro

Inscrições? 02 de setembro a 06 de outubro de 2021

Onde? asac21-stem.com.br

Informações: asac21-stem.com.br

Website: http://asac21-stem.com.br