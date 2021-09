Ensemble Gao Shan Liushui apresenta a música tradicional chinesa em live da Série Contemporânea

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de setembro de 2021.

Campinas 17/9/2021 –

Apresentação faz parte do mês que celebra o programa CPFL Intercâmbio Brasil><China, promovido pelo Instituto CPFL

O grupo de música tradicional chinesa Gao shan Liushui é a atração principal do projeto Série Contemporânea de 2021. A live também contará com a presença de músicos convidados do Instituto Anelo, entidade sem fins lucrativos que oferece aulas gratuitas de música em Campinas (SP). A apresentação virtual acontece no dia 25 de setembro, a partir das 19h00 no canal no YouTube do Grupo Sintonize.

A atração faz parte do mês que celebra o CPFL Intercâmbio Brasil><China, frente de atuação do Instituto CPFL que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira.

O grupo, formado por André Ribeiro (‘guitarra da lua’ zhongruan e cítara de sete cordas guqin), Alfredo Rezende (violino), Cintia Harumi Matsuda (clarineta), Marília Vargas (soprano) e Nelson Lin (cítara de marteto’ yangqin), é o primeiro dedicado exclusivamente à música tradicional chinesa no Brasil.

Em seu repertório, que abarca composições que vão desde ao século III a.C. até os dias atuais, o Gao Shan Liushui explora a riqueza sonora através do modelo “Seda e Bambu”, que é uma forma tradicional de organização de sons que privilegia os materiais com os quais estão constituídos os instrumentos. Através de suas apresentações o grupo convida seus ouvintes a momentos de fruição por entre as paisagens sonoras da preciosa e milenar cultura chinesa.

A Série Contemporânea é produzida pelo Grupo Sintonize e faz parte do programa Música Contemporânea do Instituto CPFL, um dos mais tradicionais programas do Brasil dedicados à música do nosso tempo. Além disso, desde 2018 a Série Contemporânea integra a programação do Intercâmbio Brasil><China.

Sobre o Instituto CPFL

Com 18 anos de trajetória e sede em Campinas (SP), o Instituto CPFL é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia, responsável pela integração dos programas sociais, esportivos e culturais do grupo em uma única rede. Desde 2020, o Instituto CPFL atua em cinco frentes: CPFL Geração Jovem, que apoia iniciativas voltadas para o futuro das novas gerações; CPFL nos Hospitais, que apoia projetos de humanização e melhorias em hospitais públicos; o Intercâmbio Brasil-China, programa que promove o diálogo cultural entre os dois países; o Circuito CPFL, que reúne projetos itinerantes de cinema e etapas de corrida e caminhada; e o Café Filosófico CPFL, que promove reflexões através de palestras e séries audiovisuais com transmissão pela TV Cultura aos domingos e terças-feiras.

Saiba mais em www.institutocpfl.org.br.

SERVIÇO:

O QUÊ: Apresentação “Ensemble Gao Shan Liushui & Instituto Anelo” pela Série Contemporânea

QUANDO: dia 25 de setembro, sábado, a partir das 19h

ONDE: Canal no YouTube do Grupo Sintonize

Website: https://www.youtube.com/c/GrupoSintonize