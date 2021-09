Pesquisa aponta quais os desafios e tendências do setor de leis de incentivo fiscal em 2021

Compartilhe Facebook

Análise ajuda a gerar inovação e garantir a sobrevivência das instituições a longo prazo

As organizações que atuam com as leis de incentivo fiscal enfrentam diversos desafios. Recentemente, a fim de compreender tais desafios e quais são as tendências do setor de leis de incentivo fiscal, a Incentiv.me, startup de inovação tributária, em parceria com pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, realizou uma pesquisa com proponentes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Por meio dessa pesquisa, foi possível identificar as principais dificuldades encontradas pelas instituições acerca do ecossistema das leis de incentivo fiscal, as quais são: burocracia, falta de clareza no processo de elaboração de projetos e desconhecimento referente às leis.

Devido a estas principais dificuldades, as instituições, que atuam em causas de cultura, educação, infância, adolescência, esporte e idoso, acabam não conseguindo explorar o ecossistema em sua totalidade. Por mais que consigam diversificar as áreas de atuação, muitas instituições se limitam apenas às leis federais. Na pesquisa, foi possível notar que apenas 27% dos proponentes utilizam leis estaduais ou municipais.

Outros desafios apontados pelos proponentes foram a falta de conhecimento da sociedade referente à possível destinação de seus impostos, dependência de órgãos públicos para acesso aos recursos, processo de captação de recursos com empresas/pessoas e falta de mão de obra especializada em leis de incentivo na instituição. Este conjunto de problemas pode ser prejudicial para a sobrevivência das instituições, bem como de seus projetos sociais.

A partir dos dados coletados, pode-se entender a necessidade que estas instituições do terceiro setor de buscarem um serviço especializado que proporcione a eles uma experiência melhor na área de leis de incentivo fiscal. Desta forma, mais projetos podem sair do papel através da mediação entre proponentes e patrocinadores, potencializando a cultura da doação no Brasil, que apesar de ser “solidária e sensível às causas sociais”, é prejudicada pela falta de conhecimento de pessoas físicas e jurídicas.

Já em relação às tendências, resultante da pandemia, o terceiro setor precisou se adaptar ao meio digital. Assim, através de captação de recursos financeiros e materiais, as instituições encontraram uma maneira de dar continuidade aos seus projetos.

Neste sentido, a Incentiv.me conta com uma plataforma online com conteúdos que vão informar e orientar quanto a estes desafios e tendências. Além disso, A Incentiv.me presta serviço tanto para proponentes quanto para patrocinadores (empresas e pessoas físicas) a fim de que explorarem todo o potencial das leis de incentivo fiscal, no âmbito federal, estadual e municipal.

