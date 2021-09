Cuidado materno e neonatal são o foco do Dia Mundial da Segurança do Paciente em 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 17/9/2021 –

Grupos de saúde brasileiros se mobilizam para cumprir orientações da OMS em relação ao cuidado materno, neonatal e segurança do paciente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) dedica a data de 17 de setembro para celebrar o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Este ano, o foco da campanha é o “cuidado materno e neonatal seguro”. Como marco da data, na próxima segunda-feira (20/9), a Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso irá propor ao Congresso Nacional um compromisso formal para os governos e os conselhos de medicina para o cumprimento de 10 diretrizes indispensáveis para o público obstétrico e neonatal. São elas: equidade do cuidado, respeito, fortalecimento de redes de atenção, promoção do parto adequado, prevenção à mortalidade materna, acompanhamento pré-natal adequado, prevenção da prematuridade, letramento da gestante, empoderamento e engajamento, e participação da família e da comunidade durante a assistência.

Promovida pela Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (Sobrasp), a Aliança está alinhada com a campanha deste ano da OMS, e é composta por cerca de 40 integrantes. Um deles é o UnitedHealth Group Brasil, grupo de saúde que reúne 33 hospitais no país, dos quais 16 contam com serviço de maternidade e realizam, mensalmente, cerca de 1.800 partos. Entre as suas iniciativas diversificadas de cuidado materno e neonatal estão o reforço de equipes obstétricas plantonistas, criação de salas de pré-parto, cursos de gestantes gratuitos (inclusive online), lives informativas e apoio a causas sociais voltadas para a temática.

“Já utilizamos essas diretrizes em nossas unidades e as reforçamos regularmente. Seja por meio da informação, seja através de um ambiente que passe à gestante a segurança de tomar as melhores decisões para ela e para o seu bebê. Tudo para aumentar o empoderamento antes, durante e após o parto, garantindo um parto respeitoso e seguro em todas as ocasiões”, destaca Taissa Sotto Mayor, diretora de Qualidade Clínica e Segurança do Paciente do UnitedHealth Group Brasil.

Outro marco este ano foi o lançamento do Plano de Ação Global pela Segurança do Paciente, lançado pela OMS, que atuará como um direcionador mundial para os próximos dez anos (até 2030). Ele aponta sete pilares para que organizações de saúde de todo o mundo garantam um ambiente ainda mais seguro para seus pacientes: fortalecer o compromisso com a eliminação de danos evitáveis; estruturar sistemas de saúde de alta confiabilidade; garantir a segurança dos processos clínicos; engajar e empoderar pacientes e suas famílias no cuidado; inspirar, educar, habilitar e proteger os trabalhadores da área da saúde; garantir fluxo constante de informação e conhecimento para o fortalecimento da segurança assistencial; e desenvolver e sustentar a sinergia multissetorial e multinacional.

Entre as organizações que adotarão as diretrizes do plano também está o UnitedHealth Group Brasil. “Acreditamos que a segurança do paciente tem que ser uma preocupação constante e as melhorias devem ser contínuas. Esse plano de ação nos indica que estamos no caminho certo, pois temos iniciativas voltadas para todos esses pilares, como: discussões clínicas para definição de protocolos baseados em evidências, participação em fóruns e comitês internacionais para trocas de melhores práticas, realização de avaliações periódicas de cultura de segurança do paciente, monitoramento sistemático de indicadores de qualidade clínica, incentivo a programas de educação corporativa, ensino e pesquisa, entre outros”, comenta Taissa Sotto Mayor.

Website: http://www.unitedhealthgroup.com