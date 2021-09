Como é possível melhorar o score do CPF?

Compartilhe Facebook

* Por: - 17 de setembro de 2021.

São Paulo,SP 17/9/2021 –

Bastante utilizado pelas empresas de crédito, quanto maior o score, mais vantagens.

O score do CPF, que também é conhecido como score de crédito, é uma pontuação que está associada ao comportamento do consumidor perante o mercado. É importante destacar que essa pontuação atribuída é algo de grande valia para as operadoras de crédito, bem como demais instituições que operam no mercado, além do próprio consumidor. O score do CPF é uma das principais informações avaliadas na decisão de conceder ou não crédito à pessoa em questão.

As informações sobre o comportamento do consumidor são armazenadas de forma a criar um histórico de comportamento financeiro. Dessa forma, ficam registradas nos principais birôs de crédito do país, Serasa e Boa Vista SCPC. Com isso, sempre que uma pessoa solicita um crédito ou uma operação no mercado, quem está do outro lado da operação efetuará a consulta para saber a pontuação do score do CPF e decidir se aprova ou não a transação.

A pontuação é emitida de acordo com o critério do birô de crédito. No Serasa Score 2.0, por exemplo, que foi atualizado em maio de 2021 a pontuação é distribuída como segue:

– Baixo: 0 a 300;

– Regular: 301 a 500;

– Bom: 501 a 700;

– Muito Bom: 701 a 1000.

A importância de manter as contas em dia

A importância do score do CPF já está clara: é essa pontuação que será levada em consideração pelas operadoras de crédito e demais agentes do mercado. Ou seja, quanto maior, mais chances de conseguir um crédito ou financiamento, por exemplo. Sendo assim, é preciso saber quais ações levam a uma boa pontuação no score de crédito.

Uma das práticas é o pagamento das contas em dia. Quem paga em dia é bem recebido no mercado, pois a mensagem transmitida é de uma pessoa comprometida com os acordos firmados. Quem não atrasa dívidas não precisa lidar com estresses como cobranças de multas e taxas de juros em decorrência do atraso no pagamento de um boleto.

Além disso, esse comportamento diminui os riscos de ficar inadimplente, com o nome sujo na praça. O CPF com restrições é um problema e tanto nos dias atuais, pois tudo é automatizado e qualquer operadora de crédito fica sabendo em tempo real a respeito dessa restrição. Pagando em dia as dívidas não ficam acumuladas, o efeito bola de neve não ocorre e é muito difícil ficar com o CPF com restrições.

Dicas para melhorar o score

Mesmo quem está com o score de CPF baixo atualmente ainda tem chance de reverter o cenário. Existem algumas práticas recomendadas que auxiliam no aumento do score de crédito. Um exemplo disso é manter os dados cadastrais atualizados constantemente. Isso é sinônimo de transparência e é bem visto pelos agentes do mercado.

Quem possui dívidas precisa limpar o nome o mais rápido possível. Nome sujo é o parâmetro mais importante que influencia no baixo score de crédito. Portanto, a dica é tentar renegociações de dívidas para conseguir quitar essas pendências o quanto antes. Várias instituições financeiras, por exemplo, já rejeitam automaticamente quaisquer solicitações de crédito provenientes de pessoas com nome sujo.

Outra dica interessante é criar um perfil no Cadastro Positivo. Por meio dessa plataforma é possível registrar vários tipos de movimentações financeiras de forma mais prática e eficiente. Mesmo em situações desfavoráveis, quando existe alguma dívida pendente, ainda sim o Cadastro Positivo irá destacar que as demais contas seguem sendo pagas em dia e há um esforço por parte do consumidor para legalizar a pendência. Quanto mais pagamentos registrados no Cadastro Positivo, maiores as chances de aumentar o score do CPF.

O Bullla é uma fintech do setor financeiro digital que atua conectando pessoas por meio do empréstimo online entre pessoas. O Bom Pagador – aquele que cumpre os acordos e paga em dia – também é beneficiado no Bullla. Nessa comunidade financeira ele encontra crédito com taxas de juros diferenciadas e serviço online. Quem paga em dia pode conseguir empréstimos futuros com taxas de juros atrativas graças ao sistema próprio de nota de crédito do Bullla.

