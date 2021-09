Montes Claros – O Montes Claros Shopping oferece serviço gratuito de escuta e acolhimento em plantões psicológicos destinados à comunidade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de setembro de 2021.

Montes Claros – No mês dedicado à conscientização sobre a valorização da vida e prevenção do suicídio, o Montes Claros Shopping apresenta o “SETEMBRO O AMOR É AMARELO”, serviço gratuito de escuta e acolhimento oferecido em plantões psicológicos destinados à comunidade, sem a necessidade de agendamento prévio.

O atendimento está disponível gratuitamente até o dia 30 de setembro.

Uma equipe de psicólogos estará à disposição do público, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos, das 14 às 20 horas, em um espaço confortável, localizado na sala ao lado da L’Occitane, no corredor das Lojas Americanas

“Ao oferecer este espaço de acolhimento, nosso objetivo é dar apoio às pessoas que estejam passando por momentos de dificuldades. Em nossos plantões, uma equipe qualificada de profissionais da psicologia atenderá as pessoas, oferecendo uma escuta pautada no cuidar e, sobretudo em promover um espaço em que o próprio sujeito cuide de sua condição existencial”, destaca Shaiana Gracioli, gerente de marketing do Montes Claros Shopping.

Setembro Amarelo

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com o objetivo de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, em 10 de setembro. No país, esse movimento vai de Norte a Sul e envolve escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a sociedade em geral, além de contar com todo apoio do Governo Federal