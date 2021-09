Controle de produção digital de móveis utiliza solução de etiqueta eletrônica de prateleira e zera consumo de papel

Compartilhe Facebook

São Paulo 20/9/2021 – Como o software ESL é gratuito, fomos capazes de programar e testar toda a conexão nós mesmos. Em caso de problemas, ainda tivemos o apoio da Opticon.

Projeto interno foi criado com o objetivo de eliminar a utilização de papéis de produção por meio de ESL (Eletronic Shelf Label, traduzido como Etiquetas Eletrônicas de Prateleira).

Uma realidade em muitas empresas, a redução do consumo de papel pode trazer benefícios para além das boas práticas ecológicas. Diminuindo o espaço de armários para armazenagem de documentos, a digitalização de documentos também pode acelerar processos logísticos como o controle de ativos, a checagem de estoque e a entrada e saída de produtos.

Dependente de um controle de produção manual que exigia muitos documentos em papel físico, além de esforços de coordenação internos comprovadamente caros e demorados, a fabricante suíça de móveis para banheiros Fraefel AG percebeu que precisava de um processo operacional que eliminasse o consumo de papel, auxiliando eventuais erros devido à entrada manual de produtos.

Para sanar essa deficiência, em 2019 foi criado um projeto interno para a implementação de um sistema ESL (Eletronic Shelf Label, traduzido como Etiquetas Eletrônicas de Prateleira). A vantagem de usar ESL e scanners móveis é a possibilidade que as ordens de produção sejam identificadas e automaticamente atualizadas usando códigos de barras.

A solução tecnológica ainda oferece a possibilidade de configuração customizada dos formatos das Etiquetas (Templates) de acordo com o status, durante todo o processo. Um funcionário da produção, por exemplo, pode receber informações adicionais em suas telas com as alterações de prazos ou quantidades, cancelamentos ou partes faltantes de forma dinâmica, totalmente sem papel e atualizado em tempo real.

Para aperfeiçoar o processo de migração, foi criado um ambiente de testes, sendo integrado ao software de gerenciamento dos ESLs disponível gratuitamente pela Opticon, fabricante de scanners e códigos de barras e fornecedora da Fraefel. “Como o software ESL é gratuito, fomos capazes de programar e testar toda a conexão nós mesmos. Em caso de problemas, no entanto, ainda tivemos o apoio da Opticon Sensoren. Estamos muito satisfeito com a versão atual do software e o uso dos displays no dia a dia da empresa”, afirma Markus Abderhalden, Gerente de Operações da Fraefel AG.

Um display de alta resolução de 4,2 polegadas, a etiqueta eletrônica pode exibir as cores pretas, brancas e vermelhas, criando um visual atraente e limpo nas imagens dos produtos. Graças à sua tecnologia de papel eletrônico é possível ler os códigos de barras no visor usando um scanner a laser. Além disso, a exibição apenas consome energia durante a transmissão de rádio e tem uma longa vida útil, mesmo quando alimentado por bateria.

As etiquetas eletrônicas podem ser usadas em qualquer indústria que queira substituir o papel. Controladas automaticamente por meio de uma estação base de rádio que controla tanto a comunicação com as etiquetas, quanto o gerenciamento de dados, automaticamente, por meio do software que acompanha a solução através de um protocolo de rádio que permite a comunicação sem gerar interferências. Em uma operação normal, a estação base EBS-40 pode controlar mais de 2.500 etiquetas ESL de vários tamanhos. A rede ESL também pode ser facilmente expandida com estações base EBS adicionais.

Website: http://www.opticon.com.br