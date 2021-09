Grife de roupas femininas de Ribeirão Preto celebra aniversário com lançamento

Compartilhe Facebook

20 de setembro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 20/9/2021

As páginas do ‘Entre tecidos & tijolos’ narram a trajetória de Raphael Sahyoun no universo da moda; 50% do valor da venda dos livros será doada para a ONG Casinha Azul

Neste mês de setembro, a Twenty Four Seven, grife de roupas femininas, comemora três anos de loja em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A marca possui 28 lojas espalhadas pelo país – cinco próprias e 24 franquias.

A grife foi fundada em 2017 por Raphael Sahyoun, empresário paulistano que está há 47 anos empreendendo moda no Brasil. Segundo Sahyoun o nome Twenty Four Seven surgiu da filosofia da marca: voltada para mulheres ativas 24 horas por dia, sete dias da semana. “Após pesquisas e uma busca incessante pelo diferente, decidi fazer uma grife para as mulheres modernas, que enfrentam todos os desafios diários, cheias de atitude e simplicidade nas ações”, explica.

A operação da Twenty Four Seven de Ribeirão Preto está sob a coordenação de Cidinha Fregonesi e Marília Ribeiro que é responsável por comandar a equipe da unidade.

Cidinha Fregonesi, empresária que atua na área há quase 30 anos na área de moda comenta que conheceu Raphael Sahyoun desde à época em que ele estava à frente da loja Bobstore. “Por saber da sua essência e paixão pela moda segui os seus passos quando ele lançou uma nova marca, foi sucesso imediato, em dois anos a grife já possuía um espaço expressivo no mercado. Conduzir uma franquia onde a marca tem tanto propósito é um privilégio, nossa equipe está ansiosa pela visita do Raphael”, conclui Cidinha.

Para celebrar o aniversário da franquia no dia 20 de setembro, das 17h às 20h, na Rua Eliseu Guilherme, 276 no bairro Boulevard, haverá o lançamento do livro “Entre tecidos & tijolos”, que narra a trajetória de Raphael Sahyoun, que vai desde os anos 70 até os dias de hoje. São inúmeras histórias curiosas e interessantes do mundo da moda.

O livro terá a renda revertida para a entidade sem fins lucrativos, Casinha Azul, que atende cerca de 140 crianças no contra horário escolar, com idades entre os 06 e 14 anos.

Lançamento coleção cápsula

Para comemorar a trajetória no universo da moda Raphael Sahyoun criou uma coleção cápsula com itens que são a releitura das peças ícones dos 47 anos da sua trajetória. “Fiz questão de cuidar de cada detalhe desta coleção que vai se chamar ‘Eternos e Únicos’. Eternos porque são roupas atemporais, e únicos porque é a única coleção com a marca Raphael Sahyoun”, diz.

Website: https://www.tfseven.com.br/