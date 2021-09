Setor de franquias tem 48% de variação positiva e fomenta novos negócios na internet

Compartilhe Facebook

* Por: - 20 de setembro de 2021.

São Paulo – SP 20/9/2021 – A digitalização dos canais de vendas desempenhou papel relevante no reaquecimento do franchising, mantendo a consolidação

O mercado de franquias apresenta crescimento e o setor tem recuperação significativa no 2º trimestre de 2021 – de acordo com análises realizadas pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), os números começam a se aproximar dos níveis pré-pandemia. O faturamento teve uma variação positiva de 48% entre abril e junho deste ano e fomenta a abertura de novos empreendimentos.

A Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF), feita em parceria com a empresa de pesquisas AGP, apontou um faturamento de R$ 43,122 bilhões no mercado nacional de franquias, no 2º trimestre de 2019. Em 2020, com o início da pandemia, os números caíram e chegaram a R$ 27,720 bilhões. Mas, de abril a junho deste ano, foram registrados R$ 41,140 bilhões. A variação foi de -35,7% de 2019 para 2020 e de +48,4% para 2021.

Levando em consideração os últimos 12 meses, a variação do setor foi positiva com 4,4% de crescimento em sua receita. O avanço, em números, foi de R$ 171,426 para R$ 178,950 bilhões.

Segundo o estudo, todos os segmentos de franquias fazem parte desta retomada e dentre os destaques está “Comunicação, Informática e Eletrônicos” com uma variação positiva de 11,7% comparando os mesmos períodos de 2020 e 2021.

A digitalização dos canais de vendas desempenhou papel relevante no reaquecimento do franchising, mantendo a consolidação. Com o avanço da imunização e a diminuição das medidas de distanciamento social, os serviços não essenciais voltaram a operar em horário mais amplo e o índice de confiança empresarial está em alta. Contudo, mesmo com o retorno das atividades presenciais, o online continuará forte.

Microfranquias

Se para o franchising em geral o momento é oportuno, a relação custo-benefício e a possibilidade de funcionar home based (em alguns modelos) constituem atrativos extras para as microfranquias. As opções de investimento nesta modalidade, de acordo com a ABF, variam de R$ 2 mil até R$ 105 mil, e os franqueados contam com um modelo de negócio testado, aprovado e com suporte das franqueadoras. As redes de franquias também se beneficiam com este formato e seguem expandido suas operações.

“Vimos o número de interessados e de unidades de franquias abertas aumentarem durante nos últimos 12 meses. Aliás, foi durante a recessão causada pela pandemia quando tivemos mais trabalho”, explica Kauê Linden, diretor de marketing da Hostnet, empresa de soluções de internet.

De olho neste cenário, o especialista em TI, Rodrigo Gladiador e sua esposa Caroline dos Santos Andrade, tecnóloga em Produção Audiovisual decidiram investir em uma franquia de tecnologia e marketing digital da Hostnet. Os sócios estão aptos a atender empresas que desejam aprimorar a atuação na internet com serviços e produtos adequados ao desenvolvimento de negócios online.

O aporte inicial menor do que a média estimada pela ABF e a possibilidade de funcionar sem uma sala comercial, ou loja, viabiliza a aquisição por sócios estreantes no mundo do franchising. Essa unidade de franquia atenderá a região da Avenida Paulista – SP e o empresário, que há alguns anos já planejava aderir ao modelo de negócio, não se intimidou com a crise econômica devido à pandemia. “O meio digital não foi tão afetado pela crise e acredito que existam muitas possibilidades. Com o tempo passando e tudo voltando ao normal, as chances serão ainda maiores, principalmente para empresas com foco em tecnologia”, destacou Rodrigo Gladiador.

Empregabilidade

Ainda de acordo com o estudo da ABF, o setor de franquias totalizou 1.292.034 trabalhadores diretos nos meses de abril, maio e junho de 2021. No primeiro trimestre, o registro de 1.302.338 colaboradores mostrou números estatisticamente muito próximos dos registrados no período subsequente e isto indica a retomada de uma estabilidade no mercado.

Website: https://www.hostnet.com.br