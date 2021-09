Câmara Americana de Comércio comemora 15 anos de atuação em Ribeirão Preto

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de setembro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 21/9/2021 –

Entidade celebrará a data com várias atividades, presenciais e online, voltadas para os empresários

A Câmara Americana de Comércio comemora, neste mês de setembro, 15 anos de atuação em Ribeirão Preto. A Amcham surgiu em um movimento empresarial que buscou trazer para a cidade e região uma entidade consolidada, forte para desenvolvimento regional dos empresários e da sociedade.

Atualmente a entidade conta com mais de 100 empresas associadas e seu principal papel é trabalhar no desenvolvimento e integração dos empresários de Ribeirão Preto, conectando a região com as principais tendências globais em negócios, com informações valiosas e privilegiadas de mercado. Além disso, a Câmara representa os empresários perante as classes empresariais e políticas.

Com a pandemia de Covid-19 a Amcham se transformou em um centro de atualização de estratégias. Segundo o coordenador regional da entidade, Daniel Guidetti Chula, em um futuro próximo, o objetivo é ter associados digitais e contar com inúmeras frentes de atuação, abrangendo toda a cadeia de negócios no Brasil. “A transformação digital fez com que todos os nossos processos fossem acelerados. Com a retomada gradual dos eventos presenciais continuaremos traçando estratégias para apoiar o setor privado brasileiro na construção de soluções ágeis, criativas e colaborativas”, comenta Chula.

Em comemoração ao aniversário, a Amcham irá realizar, respeitando os protocolos sanitários, três eventos no formato presencial, sendo eles:

O “Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas”, que aconteceu na sexta-feira (17), das 9h30 às 11h30, no Hard Rock Café Ribeirão Preto e teve a presença de Kleber Gomes, CEO da Ourofino.

O “Encontro Business Affairs”, que reunirá na próxima terça-feira (22), das 08h às 13h30, no Kauai Sports, os presidentes das maiores empresas da AMCHAM Ribeirão Preto.

E o “Encontro de Empreendedores”, que será realizado do dia 29 de setembro, das 16h às 18h, no Hard Rock Café Ribeirão Preto, com a presença de Marcelo Alexandre Santos, cofundador e CEO da Carefy.

Os locais irão dispor de segurança de distanciamento, organização das mesas e cadeiras e dos alimentos.

Evento online

No dia 23 de setembro, das 8h às 10h, haverá o “Comitê Estratégico de Finanças”, que discutirá online sobre a “Inovação no Setor Financeiro” e terá a participação de Fábio Longo, sócio e COO da Weme.

Mais informações podem ser obtidas por meios dos e-mails higor.lima@amchambrasil.com.br e danielle.santos@amchambrasil.com.br.

Website: https://www.amcham.com.br/