Quais são os três distúrbios gastrointestinais mais frequentes?

21 de setembro de 2021.

São Paulo- SP 21/9/2021 – Sensação de empachamento, diarreia, prisão de ventre, gases e dor abdominal são os sintomas mais comuns a essas três enfermidades. Saiba quais são elas

De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população global sofre com algum tipo de problema intestinal e 90% das pessoas não procuram orientação médica, recorrem à automedicação ou não fazem nada para resolver o problema.

Náuseas, empachamento, azia, retorno do alimento e/ou do ácido gástrico, diarreia e/ou constipação e dor abdominal são os sintomas mais comuns das doenças do aparelho digestivo.

Dados apresentados no livro “Distúrbios Funcionais do Aparelho Digestivo”, publicado em 2011 pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), já mostravam que era significativa a prevalência das doenças de trato gastrointestinal na população brasileira. Sendo as enfermidades mais comuns: a síndrome do intestino irritável (SII), a dispepsia funcional e a constipação intestinal.

Síndrome do intestino irritável

É uma das enfermidades gastrointestinais mais comuns, atingindo homens e mulheres de qualquer faixa etária, sem distinção racial. Acredita-se que ela possa ter relação com estresse e tensão e que afete de 10% a 15% da população mundial. Aspectos emocionais como: tensão, ansiedade, depressão, podem estar envolvidos na gênese dos sintomas. O diagnóstico da SII é essencialmente clínico e os sintomas mais relatados pelos pacientes são:

– Dor ou desconforto abdominal que se alivia com a evacuação e pela eliminação dos gases;

– Diarreia e/ou constipação intestinal (prisão de ventre).

O tratamento varia conforme os sintomas. Em alguns casos, modificações na dieta resolvem o quadro. Porém, pode ser necessário o uso de suplementos de fibras e laxantes, entre outras medicações.

Dispepsia funcional

A chamada dispepsia funcional, mais conhecida como “má digestão”, é um distúrbio no aparelho digestivo que se manifesta por:

– Sensação de “estufamento” após as refeições;

– Náuseas;

– Eructações (arrotos) frequentes.

Há casos em que também pode ocorrer dor, tipo queimação, na parte superior do abdômen.

A má digestão é um problema frequente na população em geral, ocorrendo entre 20% e 40% daqueles que procuram atendimento médico, e pode ser causada por diversos fatores. Comer uma grande quantidade de alimentos, ou comer depressa demais sem mastigar adequadamente, beber exageradamente durante as refeições, abusar de alimentos gordurosos e das frituras são os mais comuns.

Constipação intestinal

A constipação intestinal, ou “prisão de ventre”, como é mais conhecida, é provocada, na maioria dos casos, pelo consumo insuficiente de fibras (vegetais, legumes e frutas), de água e falta de atividades físicas. Tende a aumentar com a idade e eventualmente acomete mais o sexo feminino. Os principais sintomas são:

– Evacuações pouco frequentes, menos de três vezes na semana;

– Dificuldade para evacuar (esforço);

– Fezes endurecidas, de pequeno volume ou calibre;

– Sensação de defecação incompleta;

– Vômitos (em casos mais severos).

As doenças gastrointestinais, geralmente, estão relacionadas a alguns hábitos adquiridos ao longo da vida. Alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, estresse, entre vários outros problemas, são responsáveis por muitos transtornos.

O diagnóstico precoce também é importante, pois é a melhor forma para curar e evitar complicações de qualquer doença, pois os sintomas típicos das doenças gastrointestinais podem tanto ser um sinal de um problema simples, de fácil resolução, quanto de patologias mais graves.

A Federação Brasileira de Gastroenterologia – FBG, possui uma página com conteúdo sobre os principais temas relacionados a saúde digestiva, o espaço é especialmente voltando para levar informação de qualidade e de confiança, para toda a população, www.campanhas.fbg.org.br/saude-digestiva.

