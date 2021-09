Movimento Bem Maior abre inscrições para o 3° Edital Futuro Bem Maior, para apoiar organizações sociais de todo o Brasil

Compartilhe Facebook

Com investimento de R$ 2,4 milhões, programa oferece capacitação e mentoria, além de apoio financeiro a iniciativas de impacto social comunitário

Organizações sociais e coletivos de impacto comunitário vão receber um investimento de R$ 2,4 milhões para impulsionar processos de gestão e impacto positivo local em todo o país. A ação faz parte da terceira edição do Futuro Bem Maior, programa de fortalecimento de iniciativas de impacto comunitário do Movimento Bem Maior que abriu inscrições no dia 13 de setembro para participação do seu edital. Além do apoio financeiro, está prevista a realização de capacitações, acompanhamento dos projetos, rodas de conversa e a oferta de parcerias estratégicas junto a outras empresas e organizações.

Interessados em participar poderão se inscrever até às 23h59 do dia 27 de setembro de 2021, no site do Movimento Bem Maior (https://movimentobemmaior.org.br/futurobemmaior2021). Serão selecionadas 30 iniciativas que poderão receber um aporte de R$ 70 mil. O programa terá início em dezembro, com a duração de um ano.

“Estamos muito felizes por lançar a terceira edição do Futuro Bem Maior. O programa reflete o DNA do Movimento Bem Maior e a nossa missão de transformar a filantropia e a cultura de doação do país por meio da criação de redes e da catalisação de ações de impacto social e sistêmico. O intuito é apoiar o desenvolvimento de organizações estimulando-as a construir novas parcerias e potencializar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde atuam”, explica Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior.

A pandemia da Covid-19 reforçou a importância da mobilização das redes locais, em especial, a atuação da sociedade civil para contribuir com a conservação da vida e a mudança social. Neste ano, o Brasil registrou aumento da pobreza, população que vive com menos de R$ 450 por mês, em 24 das 27 unidades da federação e da extrema pobreza, população que vive com menos de R$ 160 por mês, em 18 das 27 unidades da federação (FGV Ibre).

No início do ano, o país já contava com mais de 19 milhões de brasileiros vivendo em situação de extrema pobreza (fonte: Made/USP). A situação é grave e a atuação da sociedade civil para contribuir com a mudança social torna-se essencial. Nesse sentido, o edital Futuro Bem Maior pretende impulsionar iniciativas locais, tanto com apoio na gestão, quanto em recursos financeiros para que organizações e coletivos possam continuar desempenhando suas missões.

“Neste momento em que empreendedores sociais ainda estão sofrendo com a pandemia, o apoio por meio de capacitações e recursos financeiros é de extrema importância para o desenvolvimento de novas iniciativas e para a implantação de inovações em projetos já existentes, que contribuam para a redução da desigualdade social”, destaca Carola.

Após a fase de inscrições, os projetos submetidos passarão por uma etapa de análise em uma banca formada por profissionais do Movimento Bem Maior. O resultado das organizações selecionadas será divulgado em novembro. No mês de novembro será realizado o processo de assinatura do contrato e, em dezembro, um evento de boas-vindas e apresentação do cronograma do programa em 2022.

As inscrições estão abertas até 27/09: Edital Futuro Bem Maior. E a divulgação dos resultados da seleção de organizações será em novembro.

O Movimento Bem Maior foi fundado por um grupo de empresários em 2018, o Movimento Bem Maior é uma organização social, sem fins lucrativos, que tem como objetivo fortalecer a filantropia no Brasil. Em pouco mais de dois anos de atuação, o MBM já apoiou mais de 100 organizações da sociedade civil em todo o território brasileiro, às quais destinou mais de R$ 30 milhões. A organização tem, entre seus associados mantenedores, uma rede de filantropos vinculados a grandes empresas brasileiras, sob a agenda comum de redução das desigualdades e transformação social do país.

Website: https://movimentobemmaior.org.br