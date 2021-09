ESG: Comportamento molda mercado corporativo

Compartilhe Facebook

* Por: - 21 de setembro de 2021.

Anápolis – GO 21/9/2021 –

Profissional de laboratório em Anápolis (GO) fala sobre a importância de empresas promoverem o desenvolvimento sustentável

A busca pelo desenvolvimento sustentável tem se provado positiva para o planeta e também para os negócios. A sigla ESG — do inglês Environment, Social, Governance — tornou-se um sinônimo de sustentabilidade no meio corporativo e cada vez mais um critério avaliado por investidores.

O posicionamento das empresas em relação às questões ambientais, sociais e de governança corporativa (ou ASG, em português) vem ganhando peso no mercado financeiro e tem gerado investimentos cada vez mais atraentes. Para o mercado farmacêutico não seria diferente.

Segundo dados da IQVIA, que audita o setor, o faturamento do mercado farmacêutico cresceu cerca de 13,6% de janeiro a outubro de 2020. Nesse período, o volume movimentado por esse mercado foi de R$113,02 bilhões. O que fez muitas empresas voltarem para a política de ESG.

Michelle Feitosa, gerente de Recursos Humanos e membro do comitê ESG do Laboratório Teuto, explica que o comportamento indica o quanto uma marca busca formas de minimizar os impactos do seu segmento no meio ambiente. “É de extrema relevância, sobretudo no cenário atual,

despertarmos para a responsabilidade de ser um real agente de transformação, trazendo impactos positivos. O que o Teuto já vem promovendo nestas sete décadas de história, na vida dos nossos colaboradores, no meio ambiente e, por consequência, na sociedade”, comenta.

Para Michelle, a política de ESG pode ser utilizada também para atrair investidores, colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes, uma vez que esses observam a relevância do tema. “Esta atitude responsável gera nas empresas menos riscos em suas operações, menos problemas de governança ou com normas ambientais”, reforça a gerente.

Consciente do seu papel na construção de um mundo melhor para as gerações atuais e futuras, o Teuto, segundo Michelle, realiza esforços permanentes para reduzir ou mesmo eliminar o impacto de seus produtos e processos industriais no meio ambiente, bem como para racionalizar o uso dos recursos naturais. “Atuamos na conscientização da nossa equipe, através do engajamento e envolvimento da gestão, enxergando cada indivíduo como multiplicador destes conceitos nas diversas comunidades em que atua, pois, buscamos promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para a sociedade”, salienta.

A gerente de Recursos Humanos conta que a construção e implementação do ESG no Teuto foi realizada por meio de uma ampla conexão com a estratégia da companhia. “Buscamos a manutenção e maturação de práticas já existentes e adoção de iniciativas e políticas que demonstram a nossa postura sustentável, que mitigam riscos ambientais, garantem a aplicação de boas práticas relacionadas à liderança da empresa e seu compromisso com a governança”, destaca.

A executiva reforça ainda que, as empresas que adotarem tais medidas, irão alcançar uma marca corporativa mais forte, além de melhorar a retenção e satisfação de talentos. Serão também uma referência para toda a indústria e sociedade, consequentemente aumentarão as oportunidades de negócios. “A adoção ao investimento ESG é positiva para o negócio, sociedade, clientes, colaboradores e para o planeta”, finaliza

Michelle.

Sustentabilidade

O Laboratório Teuto investe continuamente em projetos de sustentabilidade que, de acordo com a filosofia da empresa, visam oferecer mais qualidade de vida à população. Entre as diversas ações com foco em Governança Ambiental, Social e Corporativa (políticas da sigla, em inglês, ESG) está a reserva Follium, uma área de 700 mil metros quadrados, em que preserva as matas ciliares e nascentes da região por meio do plantio de mudas nativas.