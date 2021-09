Dicas para não passar perrengues ao viajar com crianças

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de setembro de 2021.

Organização e planejamento são palavras de ordem

Viajar com as crianças pode ser um pouco estressante, especialmente se for a primeira viagem dos pequenos. E, para evitar dores de cabeça e tornar esse momento em família agradável, organização e planejamento são itens que não podem faltar na bagagem.

Nesse sentido, uma boa alternativa é optar por pacotes all-inclusive, que tornam qualquer viagem mais prática por incluir passagem, hospedagem, alimentação e, em alguns casos, até mesmo atrações no destino escolhido.

Dessa forma, tanto você quanto seus filhos irão aproveitar o passeio ao máximo e criarão memórias incríveis, livres de estresse.

No entanto, há outras questões que devem ser preparadas para prevenir possíveis perrengues ao viajar com as crianças. Saiba mais sobre cada uma delas e confira dicas, abaixo!

Faça malas compactas e práticas

Uma coisa é certa: ao viajar com os pequenos, será necessário carregar mais coisas do que de costume. Por esse motivo, ao montar as malas, leve somente o que for realmente necessário e organize tudo de uma forma que facilite o acesso a todos os itens.

Na mala de mão, separe todos os objetos que a criança pode precisar durante o trajeto, como mamadeira, fraldas, duas mudas de roupa, itens de higiene, lanches e alguns poucos brinquedos.

Isso, principalmente em viagens para lugares mais distantes, faz toda a diferença para o conforto e o comportamento das crianças, que certamente ficarão inquietas em algum momento e terão os brinquedos à mão para se distrair.

Organize a documentação das crianças

Outro ponto importante é verificar todos os documentos que são necessários para viajar com as crianças, separá-los e guardá-los em um local de fácil acesso, tendo a certeza de que todos eles estão em dia e certificando-se que não esqueceu de nada.

Para viagens internacionais, a documentação exigida vai depender do destino. Caso o país de destino faça parte do eixo Mercosul, apenas o RG é suficiente, no entanto, em outros países será necessário que a criança tenha passaporte dentro da validade e visto, se for solicitado.

Pesquise bastante o destino da viagem

Fazer uma pesquisa bem detalhada sobre o destino da viagem é muito importante para elaborar um roteiro que satisfaça a todos, montar uma mala com roupas de acordo com os passeios e com o clima do local, saber as melhores maneiras de andar pela cidade, entre outras coisas.

Em resumo, uma pesquisa profunda ajuda a economizar tempo e dinheiro, além de permitir que você e sua família curtam muito mais o passeio.

Essa dica é fundamental para qualquer tipo de viagem, não somente com as crianças. Entretanto, ao viajar com elas, é importante incluir na pesquisa as atrações infantis que existem na região, além de checar qual tipo de hospedagem irá atender às necessidades dos pequenos da melhor forma possível.

Defina um orçamento de compras

Se a sua viagem consiste em destinos onde há pontos de compras, é importante conversar com as crianças a fim de determinar um limite no orçamento.

Há lugares com lojas imensas de brinquedos, capazes de encantar até mesmo os adultos, quem dirá seus filhos. Portanto, explicar o quanto eles podem gastar na viagem é necessário e eles com certeza entenderão. Não os subestime.

Ao agir assim, você também consegue manter as finanças sob controle e não terminar a viagem com dívidas.

Viaje à noite

Uma das partes mais complicadas de uma viagem com as crianças é justamente a ida ao destino e a volta para casa, pois os pequenos precisam ficar parados por muito tempo e nem sempre é fácil.

Portanto, caso você possa escolher o horário da sua viagem, escolha viajar à noite ou no período do dia em que seu filho costuma dormir. Assim, ele passará boa parte ou o trajeto inteiro dormindo e você também conseguirá descansar.