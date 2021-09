Índice de Movimentação de Cargas aumenta em mais de 30% em 2021

Compartilhe Facebook

22 de setembro de 2021.

Ferraz de Vasconcelos – SP 22/9/2021 – É comodidade na hora de comprar e comodidade para receber o material, sem ter que sair de casa.

O Same Day Delivery (Entrega no mesmo dia) é o novo modelo de entrega que passa a ser aplicado no sistema logístico da gráfica online FuturaIM.



De acordo com o Índice de Movimentação de Cargas do Brasil, feito pela AT&M, o país teve um aumento de 38% em transporte de carga, visto que no primeiro quadrimestre deste ano foram contabilizados R$ 3 trilhões em movimentações, e o mesmo período do ano passado foram registrados R$ 2,1 trilhões.

O sistema logístico está em alta, graças ao volume de compras que o brasileiro tem feito. Para se ter uma ideia dessa movimentação, a E-commerce Brasil apontou que o país teve um registro de 78,5 milhões de compras online nos três primeiros meses deste ano. Um aumento de 57,4% comparado ao mesmo período do ano passado.

É possível identificar também um novo comportamento do consumidor, que vai além de buscar meios digitais para realizar suas compras e de receber suas encomendas em casa ou no endereço de sua preferência. Agora, há uma nova exigência: receber a mercadoria no mesmo dia.

Segundo o site Pier8 – Logística para E-commerce, 5 em cada 10 consumidores digitais gostariam que as lojas virtuais oferecessem entrega expressa. No entanto, menos da metade dos comércios eletrônicos oferecem essa conveniência para os clientes.

Algumas marcas internacionais já realizam entregas de mercadorias na mesma data da compra, por exemplo: a Amazon, a eBay, Dafiti, OQVestir, Shop2Gether, RiHappy e BRF Pets. Inclusive, algumas delas já conseguem fazer o frete dentro de 2 horas.

Este é um modelo de frete internacional chamado Same Day Delivery (Entrega no mesmo dia). Essa ideia está ultrapassando fronteiras americanas e começou a ser aplicada em algumas empresas brasileiras, como em redes de farmácias, pet shops, lojas de conveniência e supermercados.

Outro segmento que tem usado este novo modelo de frete, é o ramo gráfico. Visto que poucas gráficas online têm se adaptado a este sistema, a gráfica online FuturaIM implantou neste segundo semestre a Entrega no mesmo dia.

Em entrevista com o diretor comercial da gráfica, Wellington Luiz, o mesmo explica que o serviço está ativo para CEPs específicos da região de São Paulo e produtos com impressões digitais. E, para que seus clientes usufruam desse tipo de entrega, é necessário que a compra e o arquivo sejam aprovados até às 12h. Feito isso, o material é entregue no endereço do cliente até às 22h.

“Muitas vezes, o modelo de frete tradicional utilizado pelas outras gráficas não atende às necessidades dos clientes que precisam receber o produto o mais rápido possível. E é essa a razão que muitos desistem e vão para uma loja física. Por isso, decidimos reestruturar nossa logística e oferecer uma entrega muito mais rápida, já que, só assim, é possível imprimir o material gráfico, como folhetos e cartões de visita, por exemplo, e entregar tudo no mesmo dia. É comodidade na hora de comprar e comodidade para receber o material, sem ter que sair de casa”, explica o diretor.

O gerente de logística da FuturaIM, Thiago Manso, explica que, o aumento de 38% do transporte de cargas no Brasil refletiu na gráfica com mais de 5 mil localidades de entrega, além de 265 lockers (armários) em alguns pontos estratégicos da cidade de São Paulo. E acredita que a Entrega no mesmo dia é mais uma alternativa de frete aos seus clientes, que precisam de uma gráfica rápida que ofereça prontidão e flexibilidade de entrega.

“Visto que nos primeiros 4 meses de 2021 o país movimentou R$ 3 trilhões, a expectativa é chegar em dezembro com mais de R$ 10 trilhões, contando também com as compras de final de ano. O atendimento feito em gráficas pode ser uma boa opção para qualquer época do ano, seja de festas, promoções comerciais ou eventos. Essa demanda ocorre por ser um ramo que sempre terá urgências e trabalhos de última hora”, conclui Thiago.

