Cresce uso da tecnologia no trabalho em equipe e Work OS tem nova funcionalidade

* Por: - 22 de setembro de 2021.

22/9/2021 –

Documentos conectados apoiam colaboração entre equipes e permitem fluxos de trabalho interativos no workdocs

O trabalho colaborativo ganhou ainda mais importância em um período em que as formas de se trabalhar – seja home office, híbrida ou presencial – estão passando por tantas mudanças. Uma pesquisa divulgada pela Accenture mostra que 52% dos trabalhadores brasileiros querem continuar trabalhando de casa pelo menos uma vez por semana. O mesmo levantamento ainda aborda as preocupações com uma nova estrutura de trabalho, onde 46% acreditam que a colaboração com seus pares será mais complicada e 31% se preocupam com a visibilidade de seus gestores em relação ao fluxo de trabalho e suas conquistas.

Em meio a tantas incertezas, as empresas buscam soluções que as ajudem a ganhar eficiência. Com isso, as companhias estão se apoiando cada vez mais na tecnologia e no sistema operacional de trabalho (Work OS), onde é possível criar as ferramentas e processos necessários para gerenciar projetos e equipes. O conceito de Work OS já é amplamente difundido e empresas de mais de 200 indústrias, em mais de 190 países, já o utilizam, segundo dados da monday.com. Desde pequenos negócios até grandes corporações, ele se tornou essencial na conexão e no empoderamento de equipes para atingir a excelência em diversos aspectos do trabalho. Agora, com a proposta de auxiliar nas necessidades crescentes do trabalho colaborativo nas empresas e como um próximo passo no conceito de Work OS, a empresa israelense monday.com desenvolveu uma funcionalidade de documentos conectados chamada workdocs.

É o que destaca Brunno Santos, diretor de canais da monday.com no Brasil: “A colaboração via documentos possui o poder de colocar trabalho em movimento e manter os times em constante avanço. E o trabalho de uma equipe, de qualquer tamanho, pode começar das mais variadas maneiras; pode ser algo estruturado, como um quadro, ou de maneira colaborativa como em um brainstorm. O workdocs é uma ‘página em branco’ para conduzir as ideias e transformar palavras em ação”, completa Brunno.

Os documentos são essenciais em uma rotina de trabalho e a proposta da nova funcionalidade é a de que as empresas tenham um apoio desde o começo de seus projetos, gerenciando o trabalho, ideias e dados antes de transformar um brainstorm em ação. É uma tela em branco onde é possível iniciar um processo sem se preocupar com uma estrutura definida e que pode se transformar em um plano de ação estruturado.

A tecnologia e o futuro do trabalho

Enquanto as empresas buscam o melhor formato de trabalho no pós-pandemia e muito se fala sobre o modelo híbrido, os profissionais também estão reavaliando suas preferências nas relações de trabalho. Uma pesquisa divulgada pela Korn Ferry indica que 70% dos profissionais entrevistados admitem que trabalhar remotamente é o novo normal, e 49% recusariam uma proposta de trabalho que obrigasse a volta ao escritório em tempo integral. Com estes diferentes aspectos e perspectivas, aumenta a importância de existirem soluções para facilitar o trabalho colaborativo nas organizações e se ter uma melhor gestão de equipe, onde quer que ela esteja.

A tecnologia é grande aliada dos gestores para poderem ter plataformas que os auxiliem neste contexto, e novas funcionalidades são lançadas para atender a diferentes necessidades. Para trazer o workdocs ao mercado, por exemplo, a monday.com desenvolveu duas tecnologias: um mecanismo com funcionamento em tempo real, para que muitas pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo em um documento, sem atrasos na visualização das informações; e uma tecnologia de conectividade dos documentos, para que informações sejam adicionadas e fiquem disponíveis conforme os dados se alteram.

A utilização de plataformas abertas como o sistema operacional de trabalho (Work OS) terá papel fundamental no futuro do trabalho e a atuação colaborativa dentro de uma empresa vai ser o desafio e a chave para o sucesso.

Website: http://monday.com