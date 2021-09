XPart S.A: aviso aos acionistas da XPart S.A. (também acionistas do Itaú)

O Conselho de Administração da XPart S.A. (“XPart”) reforça o convite para que os acionistas da XPart, também acionistas do Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”), participem da Assembleia Geral Extraordinária da XPart que se realizará no dia 1º de outubro de 2021, às 11h00, de forma exclusivamente digital, conforme Edital de Convocação publicado nos dias 24, 25 e 26.08.2021 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de S. Paulo.

Lembramos que é possível participar dessa Assembleia enviando Boletim de Voto a Distância com suas instruções de voto até o dia 26.09.2021 (salvo prazo diverso estabelecido pelos prestadores de serviços), da seguinte forma: (i) diretamente à XPart, para o e-mail assembleia@xpartsa.com.br; (ii) aos agentes de custódia, caso suas ações de emissão do Itaú Unibanco estejam depositadas em depositário central; ou (iii) à Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira contratada pela XPart e pelo Itaú Unibanco para prestação dos serviços de escrituração, caso suas ações de emissão do Itaú Unibanco não estejam depositadas em depositário central.

Para mais informações acesse o site: https://www.xpartsa.com.br/

São Paulo (SP), 22 de setembro de 2021.

Conselho de Administração

Sobre a XPart: A XPart é uma companhia de participações resultante da reorganização societária envolvendo o Itaú Unibanco e a XP Inc. e tem como principal ativo a participação de 40,5% no capital da XP Inc.

A XP Inc. é uma holding, que atua desde 2001 no mercado brasileiro por meio de plataformas tecnológicas de investimentos, serviços financeiros e educação, além de plataformas de mídia & conteúdo, englobando marcas como XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed, Flipper e Spiti.

Website: https://www.xpartsa.com.br/