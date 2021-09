Como fazer para recuperar fotos e vídeos apagados do celular?

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de setembro de 2021.

Você sabe como fazer para recuperar fotos e vídeos apagados do celular? Nem todo mundo sabe como fazer isso já que nem todos possuem total domínio dos sistemas usados.

Com certeza você alguma vez na vida já apagou algum conteúdo sem querer e ficou sem saber como fazer para poder recuperá-lo, certo?

Essa é uma situação comum de se acontecer com todos, mas saiba que ela tem solução e você não precisa entrar em desespero. Pensando em ajudar as pessoas que estão tendo problemas na recuperação do item é que criamos este conteúdo.

Assim, continue lendo para que você saiba como proceder!

Fotos e vídeos em geral são item que acabam ocupando muito espaço no celular. As vezes, tudo o que desejamos é se livrar daqueles conteúdo que não desejamos e que está ocupando espaço desnecessários.

Acontece que na pressa ou na desatenção, alguns itens importantes acabam indo embora para lixeira do celular. Então como proceder quando isso acontece para não deletar para sempre o item?

Abaixo, separamos o passo a passo para que você possa seguir no sistema Android e iOS:

1. iOS

O que você deve fazer é abrir a galeria de fotos do celular. Geralmente os usuários costumam usar o próprio sistema da Apple. Então basta que você abra a própria galeria.

Depois de aberta, você vai procurar por “álbuns”, que é o o terceiro item na parte inferior da tela. Ao clicar ali, você vai se deparar com o álbum “Apagados” com todas as fotos que excluiu recentemente.

Dessa forma, se você apagou algum item, basta que você clique na foto que não quer deixar apagada e clicar em “recuperar”. Ao fazer isso, a imagem retornará ao álbum original.

Qualquer dispositivo que seja a versão acima de 8 possui esse recurso no qual recupera fotos em até 30 dias. Se o item que você quer recuperar passou desse período, então você deve recorrer a outros programas que dependem do computador.

2. Android

O sistema do Android é bem diferente do iOS. Geralmente quando você adquire um celular Android, você precisa configurá-lo com sua conta Google.

Sendo assim, a plataforma já oferece vários recursos para que você possa fazer uso como o Google Drive, Google Meeting, Google Fotos, entre outros.

Todos eles possuem o armazenamento dentro da própria conta, fazendo com que tudo se interligue por meio do seu e-mail. Então se você tem o seu login cadastrado no Google, é muito fácil recuperar foto.

Isso porque basta que você acesse o Google fotos no seu celular, vá em álbuns e localize a pasta “lixeira”. Lá estarão os itens que você excluiu dentro de um prazo de 60 dias.

Então se a ação que você excluiu ocorreu dentro desse prazo, você ainda consegue recuperá-la. Caso contrário você não pode mais acessar o arquivo.

Para recuperar a foto basta clicar sobre ela que logo aparecerá a opção de restauração. Sendo assim, você deve clicar ali e a foto voltará ao álbum de origem.

3. Recuperação por app

Existe também a possibilidade de você fazer a restauração de arquivos por meio de um aplicativo destinado a esse fim, chamado DiskkDigger, na Play Store.

Ao baixar o aplicativo para que você possa recuperar sua foto, basta que você toque em “iniciar varredura básica de fotos”.

Assim, aparecerá a opção “permitir” para que você possa conceder permissão ao aplicativo para que ele acesse sua mídia.

Dessa forma, ele começa a procurar por tudo aquilo que foi excluído para que você consiga fazer a recuperação. E ela é muito fácil, basta selecionar e clicar em recuperar.

Você ainda tem a opção de salvar o arquivo na nuvem, no dispositivo ou fazer upload para algum outro lugar.

Por fim, vimos maneiras simples de fazer a recuperação de mídias no seu telefone através do próprio sistema ou por meio de aplicativo.

Nos conte aqui se você já apagou algo sem querer e não conseguiu recuperar mais.

Se este conteúdo te ajudou, nos ajude compartilhando-o com outras pessoas que estejam tendo esse tipo de problema para que elas consigam resolvê-los também.