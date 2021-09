Empresa de tecnologia flexibiliza e recruta profissionais de todo o Brasil

Compartilhe Facebook

Vagas vão do Desenvolvimento a Engenharia de Produção, com processo seletivo remoto e adoção do regime home based

O setor de tecnologia foi um dos que cresceram durante a pandemia do Covid-19, impulsionado pela necessidade das empresas migrarem para o ambiente digital ou se consolidarem nele. Segundo a estimativa do International Data Corporation (IDC), o setor de tecnologia e comunicação brasileiro irá crescer 7% em 2021.

Para acompanhar a demanda, a empresa carioca Nomus, que desenvolve sistemas de gestão ERP para indústrias (https://www.nomus.com.br/erpindustrial/), apostou em flexibilizar o modelo de trabalho para atrair novos talentos. “Vimos que é perfeitamente possível atingirmos nossos objetivos trabalhando de casa ou até mesmo uma jornada de horário mais flexível, mas, para isso, tivemos que implantar novas rotinas e ferramentas para manter a equipe alinhada e engajada”, comentou o diretor Rafael Netto.

As 6 vagas disponíveis são para Desenvolvedor JAVA, em regime CLT; estágio em Desenvolvimento JAVA; trainee para engenheiros de produção e técnico de infraestrutura. Todas elas para home based (sendo o trabalhador baseado em casa e com eventuais visitas presenciais a clientes ou no escritório), exceto a última, voltada para profissionais que moram na cidade do Rio de Janeiro.

Com base nos resultados que obteve com seus colaboradores trabalhando de forma remota, a empresa espera utilizar a mesma estrutura de operação on-line para ampliar seu quadro de funcionários.

Pensando no cenário pós-pandemia, o plano será reforçar a equipe com pessoas que estejam em locais estratégicos para a empresa, de modo a contribuir para a expansão da zona de atuação, presencial ou remota. “Escolhemos algumas cidades-chave para desenvolver nosso primeiro programa de trainee. O objetivo é que as pessoas selecionadas recebam um treinamento especial, e possam ter uma experiência ampla, passando por várias áreas, como Suporte, Implantação, Customer Success e Comercial, para, no fim, formarmos um colaborador preparado para progredir rapidamente em seu plano de carreira”, completou Rafael.

O trainee, que terá a duração de 24 meses, está aberto para as cidades de Joinville (SC), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), inicialmente. O profissional, que deve ser formado em engenharia de produção ou com previsão de formatura até final de 2021, receberá, além do salário, benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e bônus por rendimento, entre outros.

Já, as vagas para cargo pleno e de estágio em Desenvolvimento, estão disponíveis para programadores JAVA de qualquer localidade. É desejável, mas não eliminatório, conhecimento em Javascript, struts, hibernate, jQuery e CSS. A remuneração pode chegar a R$6.459,00 reais e R$2.400,00 reais, respectivamente, mais benefícios.

O técnico de infraestrutura, que auxiliará na manutenção e otimização dos servidores, terá expediente híbrido, no qual ficará em home office e com possíveis solicitações presenciais. Ter conhecimento em banco de dados MySQL e inglês no mínimo intermediário são alguns dos requisitos desejáveis para esta contratação, cujo salário pode ultrapassar três mil reais, sem considerar os benefícios.

De acordo com o responsável pelo RH da empresa de tecnologia, Rogério Sampaio, houve um planejamento para estruturar a seleção de modo que ficasse fácil para o candidato e, ao mesmo tempo, seguro para quem está à frente na tomada de decisão: “procuramos inúmeras soluções diferentes, como contato com co-working em outros estados e ferramentas para aplicação da prova via internet, até conseguirmos desenvolver um modelo que funciona para nós agora e nas próximas contratações”.

O interessado em participar do processo seletivo, que é todo online, pode se inscrever no site https://www.nomus.com.br/carreiras/ .

