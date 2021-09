Grupo de pedal em SC: Univali abre inscrições para a atividade gratuita

Compartilhe Facebook

Ciclistas se reúnem nas noites de quinta-feira e, uma vez por mês, nas tardes de sábado na universidade em Itajaí

A Univali, a Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, está incentivando a prática do ciclismo. Em setembro, a universidade anunciou que está com inscrições abertas para quem busca integrar um grupo de pedal.

A atividade é gratuita, aberta ao público e ocorre nas noites de quintas-feiras, em encontros direcionados para iniciantes, além de uma vez por mês, nas tardes de sábado. O ponto de encontro é o prédio da reitoria do Campus da Universidade.

O grupo, que deverá seguir os protocolos de segurança referentes à Covid-19, será orientado por professores com informações a respeito da segurança do ciclista e à regulagem da bicicleta.

Para participar do grupo de pedal de Itajaí, o ciclista precisa se inscrever, pela internet, através do link abaixo, que também traz informações sobre o projeto e as atividades em grupo.

Depois do agendamento do horário, é só comparecer ao ponto de encontro e não se esquecer da máscara de proteção no rosto, capacete, iluminação traseira e dianteira, além de uma garrafinha de água, é claro.

Serviço:

Grupo Noturno Semanal

Dia: quintas-feiras

Horário: das 20h até 22h30

Grupo Sábado Mensal

Dia: Um sábado por mês

Horário: das 14h às 18h30

Local: Saída da Reitoria da Univali – Campus Itajaí

Valor: Isento

Inscrições: www.univali.br/vida-no-campus/esportes/grupo-pedal-univali/

Dúvidas e mais informações: (47) 3341-7687, na Seção de Esportes da Univali.

Mais informações sobre o mundo da bicicleta – https://pedalemos.com.br

Website: https://pedalemos.com.br/