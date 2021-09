Oito recursos dos aplicativos de ciclismo para o auxílio na hora do pedal

Compartilhe Facebook

Além da troca de experiência entre os usuários, os amantes do ciclismo também podem registrar as pedaladas feitas para a análise de cada performance.

Facebook, TikTok ou Instagram: qual é a rede social preferida dos atletas? Pode parecer estranho para quem não pratica esportes, mas esses três fenômenos da internet estão sendo desbancados por outros grandes nome do mercado que fazem sucesso entre os corredores, ciclistas, nadadores e outros amantes de atividades físicas.

Lançado em 2011, o Strava, por exemplo, é considerado a maior plataforma esportiva do mundo e, segundo dados divulgados pela empresa em 2020, o aplicativo já possuía mais de 50 milhões de usuários em 195 países, além de três bilhões de atividades inseridas, sendo o Brasil responsável por 6,65% do total de uploads de atividades feitas nos últimos treze meses.

Além de conhecer, interagir, curtir e compartilhar informações e experiências com outros atletas, os usuários também fazem o monitoramento e registro das próprias atividades através de uma integração do aplicativo a um sistema de GPS, que permite a coleta de dados mesmo sem o uso da internet.

Distância, velocidade, altitude, batimentos cardíacos, rotas, são inúmeros dados que podem ser coletados pelo aplicativo, que disponibiliza um histórico completo e mostra uma visão global da atividade, permitindo uma análise detalhada da performance do usuário.

Para os usuários assíduos, iniciantes ou até mesmo para aqueles que não conhecem o Strava, o PEDALEMOS reuniu alguns recursos do aplicativo que podem ser interessantes de serem explorados e auxiliam na hora de integrar a rede social com a pedalada de cada dia.

Treinamento

Na funcionalidade, o app apresenta as opções básicas para o pedal. Ele ainda te auxilia em contextos específicos, como aumentar o ritmo, bater níveis de longos percursos, aumentar ou bater recordes de velocidade.

Fitness & Freshness

A função Fitness & Freshness, disponível com a assinatura do Strava, ajuda a acompanhar os níveis de Fitness, Fadiga e Forma ao longo do tempo. O aplicativo mensura a carga de treino e fadiga e, através dos dois parâmetros, mostra se o usuário está em forma, ou seja, se está evoluindo ou não na prática.

Rotas e Segmentos

Com a última atualização do aplicativo, as rotas e segmentos estão concentradas em uma única aba, apresentando sugestões personalizadas para o ciclista. Além disso, é possível criar também a própria rota e torná-la pública, para que outros usuários da rede a incluam em seu acervo. Já os segmentos indicam trechos populares da trilha, como subida favorita, e criam classificações de tempos estabelecidos por cada atleta do Strava que já passou por lá anteriormente.

Para os assinantes, a aba ainda foi dividida em algumas categorias, que exibem os segmentos mais populares, propõe segmentos em que o ciclista pode passar para quebrar algum recorde, dá opções de pistas próximas para realizar um treino próximo ao local onde ele se encontra e até mesmo exibe o famoso “lenda do local”, que classifica o usuário que mais vezes passou por determinado segmento nos últimos 90 dias.

Segurança

O Strava possibilita também que o usuário faça o registro em tempo real da rota que está realizando, disponibilizando as informações para os contatos escolhidos. Ativando o recurso Beacon, é possível que o colega acompanhe a pedalada, assim, caso ocorra alguma intercorrência como um acidente, pneu furado ou qualquer situação que seja necessária uma ajudinha extra, o contato possa ser acionado para vir ao socorro.

Flyby

Para os usuários da versão premium do aplicativo, é possível ainda ativar o recurso Flyby. O recurso permite que a reprodução da própria atividade registrada e acompanha a atividade de outros atletas que estiveram em um percurso parecido com quem habilita a função, sendo possível a visualização num mapa e linha de tempo.

HeatMap

Como o próprio nome em inglês sugere, o recurso nada mais é do que um mapa de calor, feito a partir de trilhões de pontos de dados, e que registra os locais onde os atletas mais praticam atividades físicas. O mapa é atualizado mensalmente e permite que o usuário do aplicativo descubra novos caminhos e crie rotas ao monitorar o mapa, que mostra o “calor” gerado pelas atividades e indica os locais mais frequentados para determinada prática.

Desafios em Grupos

Mostrando que é mesmo uma rede social que propõe integração entre seus usuários, o Strava também disponibiliza de um recurso de desafios em grupos. Com até 25 atletas que seguem uns aos outros, é possível propor desafios a serem cumpridos, como competir pelo melhor tempo, distância, esforço, etc.

Desafios abertos

Já para quem tem o espírito competitivo, há também os desafios virtuais abertos (proposto pelo próprio Strava e patrocinadores), que possibilitam o usuário conquistar medalhas e troféus virtuais, além dele aparecer no ranking do desafio concluído.

Não pare por aí

Mas o Strava App não é o único aplicativo que auxiliam o ciclista na hora do pedal. Há outras opções no mercado que complementam essa experiência. O Pedallo, por exemplo, é uma plataforma que está disponível no PlayStore gratuitamente (https://bit.ly/PedalloApp) e tem a missão de cuidar da saúde da bicicleta cadastrada com inteligência artificial através do Strava Connect.

Ele possibilita a análise do desgaste natural de cada componente da bike, prevendo quando a próxima revisão preventiva deverá ser feita, ajudando na economia de gastos com manutenções, além de indicar bike shops e até avisar o usuário sobre as condições para a próxima pedalada de forma segura através da integração com o conteúdo de previsão da Climatempo.

Mais informações sobre o mundo da bicicleta – https://pedalemos.com.br

Website: https://pedalemos.com.br/