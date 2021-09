Novas tecnologias promovem agilidade e transparência para o mercado de seguros

Compartilhe Facebook

* Por: - 23 de setembro de 2021.

Brasília-DF 23/9/2021 – Plataformas como a Corporate Solutions facilitam a gestão de apólices por meio de dashboards, proporcionando controle e transparência para a tomada de decisões

Novas plataformas de gestão como, por exemplo, a Corporate Solutions, contribuem para agilidade e transparência no acompanhamento de apólices de seguros e contratação de crédito para empresas

De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, CNSEG, o mercado de seguros brasileiro faturou R$ 81 bilhões no primeiro quadrimestre de 2020, revelando alta de 4,9% em comparação a este mesmo período de 2019. Na contramão de diversos setores que se retraíram na pandemia decorrente do novo coronavírus, a venda de seguros se manteve em crescimento.

Algumas das maiores dificuldades que as empresas encontram no seu dia a dia na hora de contratar seguros é não encontrar as soluções na mesma seguradora. “São muitos documentos e apólices, muitas vezes de diferentes empresas, o que dificulta bastante fazer a gestão dos contratos”, destaca o diretor executivo da Wiz Corporate, Anderson Romani.

Um recente estudo realizado pela Wiz Corporate, unidade de negócio do grupo Wiz Soluções (B3: WIZS3) especialista na distribuição de seguros e produtos financeiros no mercado B2B, corrobora para esta realidade, demonstrando que apenas 7% das seguradoras atuantes no Brasil possuem capacidade para atender mais de 80% dos ramos de seguros. Essa baixa capilaridade de atendimento pode fazer com que as empresas precisem administrar várias apólices, de diferentes seguradoras, dificultando o controle e a agilidade para tomadas de decisão.

Pensando nesse cenário, a Corporate Solutions apresenta ao mercado um sistema que reúne diversas soluções para a gestão de riscos e contratação de créditos em um mesmo ambiente digital, permitindo a administração das apólices, independentemente da seguradora contratada, além de acionamento de sinistros e antecipação de recebíveis.

De acordo com a Wiz Corporate, empresa responsável pela plataforma, ao longo do ano entrarão em operação os parâmetros para controle de risco e novas ofertas de crédito. “A Corporate Solutions é uma opção para as empresas administrarem seus seguros, trazendo uma visão completa de todas as apólices, desde a cotação até o sinistro. Os dashboards, combinados com a assessoria dos nossos especialistas, permitem tomadas de decisões mais estratégicas”, destaca Hugo Teóphilo, diretor de Marketing da Wiz Corporate. Para mais informações: Wiz Corporate – Wiz Soluções (wizsolucoes.com.br).

Website: https://corporatehabitacao.com.br/solucoes-digitais/