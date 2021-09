Evento de relações com investidores acontece em 27, 28 e 29 de setembro de 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de setembro de 2021.

São Paulo, 22/09/2021 23/9/2021 –

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) promovem evento sobre Relações com Investidores e Mercado de Capitais em 27, 28 e 29 de setembro de 2021.

Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), fará palestra de abertura da 22ª edição do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, no dia 27 de setembro de 2021, às 09 horas.

A abertura do evento contará, também, com a participação de Anastácio Fernandes Filho, presidente do Conselho de Administração do IBRI, e Luis Henrique Guimarães, presidente do Conselho Diretor da ABRASCA.

O evento tratará de temas como: transformação digital e a comunicação financeira; o envolvimento da alta administração na responsabilidade com fatores ambiental, social e governança; mudanças em dispositivos legais; o relacionamento com novos investidores pessoas físicas; o uso das mídias sociais; impactos da reforma tributária, e as mudanças nas atividades dos profissionais de relações com investidores.

O 22º Encontro de RI e Mercado de Capitais conta com os seguintes patrocínios: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; BNY Mellon; Bradesco; Cescon Barrieu; Datev; Deloitte; Gerdau; Itaú Unibanco; Lobo de Rizzo Advogados; MZ Group; Oliveira Trust; Petrobras; Stocche Forbes; TheMediaGroup; e Valor Econômico.

Mais informações:

https://encontroderi.com.br/

Inscrições:

https://encontroderi.com.br/inscricoes/

Credenciamento de Imprensa:

credenciamento@digitalassessoria.com.br

Programação completa do 22º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais dos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2021:

https://encontroderi.com.br/#agenda

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

rodney@digitalassessoria.com.br

Website: https://encontroderi.com.br/