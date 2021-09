Tunne vê disparada no crescimento por serviços automotivos no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de setembro de 2021.

São Paulo 23/9/2021 – No Brasil já são mais de 46 milhões de carros nas ruas, com um tempo médio de vida em torno de 10 anos e em tendência de envelhecimento.

Startup que reúne prestadores certificados no modelo de marketplace apurou que já são mais de 350 mil oficinas em todo o Brasil e que foi registrado um crescimento superior a 150% na demanda desde o início da pandemia

A Tunne (www.tunne.com.br), plataforma no modelo de marketplace que conecta motoristas e prestadores de serviços do setor automotivo, fez um levantamento que aponta o Brasil com mais de 350 mil prestadores de serviços no setor, sendo 85% oficinas independentes. Além disso, o estudo indica que houve um crescimento vertiginoso de cerca de 150% na demanda por serviços automotivos desde o início da pandemia.

Para o fundador e CEO da startup, Marcio Kumruian (também fundador e ex-CEO da Netshoes), esse movimento deve se fortalecer ainda mais para os próximos anos. “No Brasil já são mais de 46 milhões de carros nas ruas, com um tempo médio de vida em torno de 10 anos e em tendência de envelhecimento. Isso vai demandar ainda mais manutenção e um crescimento sólido na busca por outros serviços automotivos no país nos próximos anos”, projeta o executivo.

Na visão do executivo, uma das principais dores do motorista é encontrar um prestador de serviço de confiança. “Com tantas opções num mercado tão pulverizado, fica cada vez mais difícil para o motorista encontrar uma oficina de confiança e com preço justo e transparente, e foi daí que nasceu a ideia de nós fazermos essa curadoria pra ele. Nós selecionamos e reunimos os melhores prestadores de serviços numa única plataforma online, disponível para a pessoa pesquisar tudo o que precisa sempre que desejar, de forma simples, prática e eficaz. Hoje já são mais de 300 oficinas credenciadas na Grande São Paulo”, explica.

Em parceria com uma empresa de tecnologia baseada em San Francisco, a Tunne cruza mais de 30 mil linhas de dados – considerando marca, modelo, ano e motorização, o que permite ofertar dois resultados específicos para cada carro, sendo uma a opção mais próxima do CEP do motorista e outra a com o melhor custo-benefício da região. “Buscamos aliar soluções tecnológicas para oferecer uma experiência totalmente customizada e facilitada para cada motorista. A iniciativa visa descomplicar a jornada do cliente, dispensando a necessidade dele ter que pesquisar e entender detalhes sobre motorização, classificação de tamanho na tabela de cada prestador, além de outras variáveis que influenciam na composição de preços. São detalhes que geralmente tornam os processos de levantamento de orçamentos e preços mais complexos, e nós fazemos isso por meio de tecnologia”, explica Kumruian.

A plataforma também está aberta ao mercado B2B para a captação de parceiros do setor automotivo que queiram ofertar seus serviços. Basta acessar https://parceiros.tunne.com.br e se cadastrar. Após o cadastro, um especialista da companhia faz uma visita ao local para validar o estabelecimento e, caso o nível de serviço seja atendido, os serviços são disponibilizados aos clientes na plataforma. “A Tunne se torna também uma ótima oportunidade para os prestadores de serviços maximizarem a sua visibilidade e escalarem suas vendas no universo digital, a custo zero, contando ainda com uma solução tecnológica para gerirem a sua agenda de serviços e realizarem as suas transações de forma 100% segura na plataforma”, conclui o executivo.

Website: http://www.tunne.com.br