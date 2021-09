Mercado de carros seminovos teve crescimento nas vendas durante a pandemia

Compartilhe Facebook

Apesar da pandemia, os carros seminovos ganharam espaço nos últimos 18 meses.

A venda de carros seminovos cresceu de uma maneira jamais vista durante a pandemia da Covid-19. Nos últimos dois anos, modelos que não excedem oito lugares elevaram as estatísticas das negociações diárias no Brasil. O cenário é favorável para quem compra carros seminovos, dada a variedade de opções.

Para se ter uma ideia, as vendas registradas nos primeiros seis meses de 2021 já superam as contabilizadas no mesmo período de 2019. A análise é da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

A Fenauto também avaliou que, em 2019, o número diário de vendas de seminovos chegou a 54.802, no primeiro semestre. Essa quantidade caiu para 36.323 em 2020 e voltou a subir em 2021, chegando a 58.944 unidades e reaquecendo o comércio.

Esse crescimento tem relação estreita com a satisfação dos consumidores, especialmente no que diz respeito ao curtíssimo intervalo de tempo para se obter um veículo seminovo. Isso porque várias fábricas não conseguem atender à demanda, e a espera por um veículo 0km pode chegar a meses. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), mostram que, em 2020, a produção caiu 31,6%.

A preferência pela compra de um carro também revela uma estratégia sanitária utilizada pelos condutores em geral durante a pandemia. Eles preferiram investir em seu próprio meio de transporte do que enfrentar os riscos nos transportes públicos ou por aplicativos, por exemplo.

Nesse contexto, só em 2021, o aumento nas vendas dos usados no Brasil já chegou a 55%. Só no mês de setembro, ainda conforme relatório da Fenauto, o crescimento dos seminovos foi de 10,5%, em comparação com agosto do ano passado. Levando em consideração o mesmo período de 2020, o crescimento chega a 12,2%.

A tendência é de que o cenário continue favorável para a compra de carros seminovos. Isso porque, com a estagnação da economia, o consumidor tende a preferir o mesmo conforto e utilidade que um produto novo ofertaria gastando menos por isso, como é a lógica da compra do seminovo.

Somada a essas vantagens, a compra do veículo usado traz a não desvalorização do carro, o seguro mais em conta e a realização do sonho por um preço notadamente acessível. É possível, inclusive, obter um modelo mais completo, o que garante segurança e praticidade ao consumidor.

O Grupo Sulpar, diante do cenário atual, reforçou o estoque de seminovos para oferecer diversas opções aos consumidores. A Concessionária dispõe de carros de várias marcas e modelos. Atualmente, o Grupo disponibiliza concessionárias da marca Toyota em Curitiba (Nossa Senhora da Luz e Hauer) e em Paranaguá e Kia em Curitiba.

