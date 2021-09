Escola de Gastronomia Chef Gourmet chega a Balneário Camboriú

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de setembro de 2021.

Balneário Camboriú/SC 27/9/2021 – O empreendimento contará com cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, com o objetivo de profissionalizar o setor gastronômico

Empreendimento oferecerá cursos para profissionais e entusiastas da Gastronomia

No dia 02 de outubro, a Escola de Gastronomia Chef Gourmet inaugura a unidade de Balneário Camboriú/SC. O empreendimento contará com cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, com o objetivo de profissionalizar o setor gastronômico e atender pessoas que têm a Gastronomia como hobby. Localizada em frente ao Balneário Shopping, com quase 600 m² em uma sala térrea, a escola oferecerá uma infraestrutura completa para atender o público da região. Além disso, a Chef Gourmet Balneário Camboriú oferecerá uma metodologia de ensino que permite os alunos vivenciarem o dia a dia da profissão dentro da sala de aula, através de receitas e técnicas na prática.

À frente dos negócios estão João Pedro Corinthi e André Corinthi. João Pedro é formado em comércio exterior e pós-graduando em gestão de negócios, inovação e empreendedorismo. Já André é médico, presidente da Unimed Jaraguá do Sul e conselheiro fiscal da Unicred União. Além de possuir um MBA em Gestão de Empresas de Saúde, atualmente está cursando MBA em Governança Corporativa. “Embora não tenhamos nenhum histórico de investimentos na área gastronômica, o que nos levou a investir na Chef Gourmet foi a vontade de crescer junto com uma marca nova que tem um potencial incrível por ser um negócio único e inovador”, destaca João Pedro. Para os gestores, os números da franquia também contribuíram para a decisão. “Atrelado a isso, somou-se a rapidez no retorno do investimento, a alta atratividade da margem de lucro e a certeza de que a proposta da empresa combina muito com o perfil da cidade”, complementam os sócios.

Para eles, o setor de Gastronomia tem atraído cada vez mais a atenção das pessoas e, com a pandemia, isso se intensificou. “Todos foram obrigados a permanecer em casa no lockdown e descobriram o prazer em cozinhar para a família. Há muito tempo, cozinhar é um ato para reunir família e amigos e, agora, o lar virou o centro da vida das pessoas”, pontua João Pedro. Os gestores ainda avaliam que a Gastronomia é muito valorizada em Balneário Camboriú e, assim, a Chef Gourmet irá causar um impacto positivo no setor da região. “A escola permitirá o acesso das pessoas à educação prática da alta gastronomia, além de possibilitar a formação de novos profissionais e a qualificação de quem já trabalha na área, o que é fundamental em um mercado tão competitivo”, avaliam.

Inicialmente, a escola oferecerá dez cursos, entre temáticas para atender o público profissional e cursos para entusiastas da Gastronomia: Cozinha por Hobby, Chef de Cuisine, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Panificação e Confeitaria por Hobby, Chef Boucherie, Chef Pizzaiolo, Chef de Cuisine Jr., Bartender, Sommelier Profissional, Sommelier por Hobby, Inglês Gastronômico e Gestão de Negócios. As matrículas abrirão a partir do dia 04 de outubro. “Tratando-se de Balneário Camboriú, acreditamos que todos os cursos terão uma boa demanda, mas temos uma forte expectativa em relação aos cursos de Sommelier e Chef de Cuisine”, destaca João Pedro.

A escola irá gerar 15 empregos diretos, sendo que as seletivas e contratações ainda estão em andamento. “É um desafio empreender durante uma pandemia, mas a Chef Gourmet encarou como oportunidade e vem crescendo no país todo, levando prazer às pessoas e colaborando com a economia das cidades”, avaliam os gestores.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil e traz como diferenciais: estrutura ampla, metodologia própria baseada em aulas práticas e professores que aliam formação acadêmica, experiências internacionais e conhecimento prático na área de gastronomia. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, telefone (47) 99644.5230 e Instagram www.instagram.com/chefgourmet.bc. A Chef Gourmet Balneário Camboriú está localizada na Avenida Santa Catarina, 141, em frente ao Balneário Shopping.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br