8 formas de manter a motivação nos esportes

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de setembro de 2021.

Se você está buscando formas de manter a motivação nos esportes, chegou ao lugar certo. A partir de agora, vamos destacar diversas orientações que impactam diretamente em sua energia.

Ao selecionar as orientações deste artigo, tomamos um cuidado especial para incluir opções que não exigem muitos investimentos e podem ser aplicadas por qualquer pessoa, seja um atleta iniciante ou experiente. Acompanhe!

1- Crie uma rotina

Diversos estudos já provaram que o cérebro é mais adaptável com aquelas pessoas que têm facilidade em criar uma rotina. Por isso, escolha quais serão os momentos em que estará fazendo atividade física. Se for às quatro horas da tarde, todos os dias da semana, encare esse desafio como um compromisso. Provavelmente, será mais fácil manter a motivação nos esportes.

2- Conheça os seus limites

Sabemos que a rotina das pessoas que trabalham e estudam é cada vez mais complicada. Para conseguir manter a motivação no treino, recomendamos incluir a atividade física no começo do dia ou entre essas duas tarefas.

Quando conseguir manter esses três pilares, provavelmente, será mais fácil ganhar mais produtividade e energia para encarar os desafios da vida.

3- Tenha paciência para a nova fase

Precisamos ser sinceros, caro leitor. Qualquer tipo de mudança não é fácil. O próprio músculo, por exemplo, precisa se adaptar à nova rotina. No início, podem aparecer sentimentos de tristeza, cansaço e até desistência, mas tenha paciência e bastante foco. Aos poucos, você perceberá que será mais simples do que parece.

4- Estabeleça uma meta

Outra dica interessante é desenvolver uma meta. Neste momento, é importante ter cuidado para escolher um objetivo que dependa somente do seu esforço, e não de outras pessoas.

Vale a pena deixar claro que uma meta de sucesso é aquela que é dividida em pequenas partes. Por exemplo: a meta é caminhar oito KM diariamente. Quando alcançar o seu objetivo, busque aumentá-la para 11KM, 12 KM, 13 KM e por aí vai.

5- Defina metas realistas

Um dos erros mais comuns entre grande parte das pessoas é estabelecer metas complicadas. Para evitar desânimos, recomendamos fazer uma avaliação correta da sua rotina. Assim, conseguirá criar uma meta que corresponda às suas necessidades.

6- Monitore os seus resultados corretamente

Para medir o seu desempenho, não foque apenas no tempo, na distância que conseguiu percorrer ou nos quilos que foram eliminados nos últimos dias.

Ao escolher essa nova rotina, você optou por ter um dia a dia mais saudável e com menos estresse. Por isso, se está mais feliz, consegue dormir melhor e está com mais equilíbrio emocional, é possível concluir que está no caminho certo.

7- Treine do seu jeito

Não tente reinventar a roda. Se você consegue aumentar o seu círculo de amizade com facilidade e tem habilidade para deixar as reuniões de trabalho mais leves, recomendo procurar alguém da empresa para fazer atividade física no mesmo horário.

Porém, isso não deve ser encarado como uma regra. Quem precisa de mais tempo para refletir sobre a vida, vale a pena treinar sozinho. A atividade física precisa ser prazerosa, e não um momento de tensão para a sua rotina. Pense nisso!

8- Consuma água durante o treino

Vamos finalizar as nossas dicas de formas de manter a motivação nos esportes falando sobre a importância de beber água durante o treino. Ela ajuda a administrar o cansaço e ter mais energia para cumprir o treinamento. É possível ainda adquirir outros benefícios, entre os quais: controla a temperatura do corpo, melhora a circulação sanguínea e reduz as chances de cãibras.

Você pode utilizar um squeeze personalizado para lembrar de beber água todos os dias e deixar o treinamento mais leve.

Após conhecer formas de manter a motivação nos esportes, siga-nos nas redes sociais e descubra outras dicas para cuidar da sua saúde com segurança.