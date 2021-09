Companhias aéreas e agências revigoram o segmento hoteleiro no pós-pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: - 28 de setembro de 2021.

São Paulo- SP 28/9/2021 –

Webinar promovido pelo Fórum de Operadores Hoteleiros e pela Mercado&Consumo promove debate sobre a recuperação do turismo no país

As companhias aéreas pretendem recuperar, no primeiro semestre de 2022, toda a malha aérea existente no Brasil antes da crise sanitária. Para isso, esperam um aumento pela procura dos voos domésticos, uma vez que a maioria da população estará vacinada.

Segundo Eduardo Sanovicz, presidente da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), as partidas alcançarão em setembro 75% do patamar anterior à pandemia. “Esperamos chegar a 85% até o final do ano, mas atingir 100% só no primeiro semestre de 2022”, explica.

Neste cenário, o FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, em parceria com a Mercado&Consumo, realiza na quarta-feira dia 29, das 09h30 às 10h30, o webinar “Chegou a hora: como as companhias aéreas e agências fortalecem a retomada da hotelaria.” O evento reúne especialistas do setor para debater sobre as principais estratégias e ações necessárias com objetivo de revigorar o segmento.

Para isso, conta com a participação de Sylvio Ferraz, Diretor Executivo de Produtos Internacionais na CVC CORP, que traz dados da empresa sobre a retomada das capitais e cidades secundárias. Além disso, o executivo aborda também a capilaridade das vendas das organizações B2B, segmentos hoteleiros em crescimento e ações que o grupo está desenvolvendo para apoiar as viagens de lazer e corporativas. Na sequência, Eduardo Sanovicz apresenta os impactos da crise no setor aéreo, medidas de enfrentamento, o cenário atual e os desafios e oportunidades para o período pós-pandemia.

O webinar conta ainda com a presença do presidente-executivo do FOHB, Orlando de Souza, e será intermediado pela jornalista Aiana Freitas, editora-chefe da Mercado&Consumo. Para Orlando de Souza, o pior já ficou para trás. “Por isso é fundamental compartilhar dados de mercado e pensarmos juntos em uma estratégia comum que diminua o prazo de recuperação das enormes perdas que nossa indústria sofreu”, reforça.

A programação é parte da sexta edição da série de encontros digitais “Trilhas de Conhecimento”, cujo objetivo é abordar os novos modelos de negócios digitais e suas formas de distribuição no setor diante do pós-pandemia.

Realizadores do evento

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne algumas das mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 20 redes associadas, tanto nacionais, como internacionais. São 657 hotéis de redes associadas ao FOHB, que juntos totalizam mais de 101 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 201 municípios nas 5 regiões do Brasil, gerando mais de 130 mil empregos diretos e indiretos.

Uma das mais influentes e respeitadas plataformas de conteúdo do mercado de varejo e consumo do Brasil com audiência qualificada de empresários, lojistas, indústrias, investidores, profissionais e formadores de opinião. A Mercado&Consumo faz parte do ecossistema da Gouvêa, que há mais de 30 anos opera em grande escala, influenciando milhares de profissionais do varejo, da indústria e do setor de serviços, seja através de eventos, seminários, cursos e conteúdos produzidos com exclusividade e diariamente.

Inscrições para o webinar no link

Mais informações para a imprensa

Fábio Rego Barros (Assessor de Imprensa)

(21) 99968-2771

fabio.barros@gsmd.com.br

Website: http://www.gouveaecosystem.com