Gestão empresarial colaborativa auxilia no crescimento de empresas modernas

Maringá, PR 28/9/2021 – implementar um modelo de gestão, no qual incorporações do mesmo segmento trabalham juntas, pôde contribuir para o crescimento do setor e também dos envolvidos

O conceito foca na união de empresas do mesmo macrossegmento para buscar soluções e estratégias corporativas no mercado

Visando o crescimento no mercado durante a pandemia, empresas buscaram alternativas para se destacarem, aumentarem a qualidade dos serviços oferecidos e, consequentemente, o faturamento. Uma das ferramentas utilizadas foi a gestão empresarial colaborativa, conceito que une várias empresas de um mesmo nicho, que se complementam e, juntas, conseguem obter crescimento de alto impacto, oferecendo uma gama de serviços para os clientes que precisam centralizar demandas.

Em Maringá, no Paraná, um grupo de empresários do ramo de engenharia e arquitetura, durante uma feira de inovação e construção civil em 2020, elaboraram um hub que inicialmente uniu cinco empresas, criando o EngHub com o conceito de gestão empresarial colaborativa.

Keila Uezi, uma das empresárias do grupo, possui mais de 10 anos no mercado e é proprietária da Solucionare, empresa especializada em prevenção e solução de problemas no ramo da construção civil. Segundo ela, implementar um modelo de gestão, no qual incorporações do mesmo segmento trabalham juntas, pôde contribuir para o crescimento do setor e também dos envolvidos com o projeto, melhorando a experiência dos próprios empresários, colaboradores e até mesmo dos clientes.

“O EngHub é um escritório com conceito de ambientes compartilhados, que reúne empresas de um mesmo grande nicho e que se complementam em termos de serviços ofertados, contribuindo na estratégia e conexão de negócios. A curva de aprendizagem empresarial se tornou mais ágil e influenciou diretamente na gestão estratégica e resultados da minha empresa, a Solucionare”, explicou Uezi.

Após a aplicação da gestão empresarial colaborativa, a empresa da engenheira Keila Uezi obteve um crescimento trimestral em seu faturamento de 2,34%, 43,28% e 31,78%, respectivamente, somando um total de 93,23% no período de um ano.

Além da engenheira, outros cinco empresários do ramo garantem que o hub, com esse novo conceito, oportunizou dinamismo do ambiente com troca de informações, conhecimentos e compartilhamentos de soluções entre uma empresa e outra, aumentando a capacidade de gestão das incorporações que fazem parte do grupo e elevando o nível do serviço e satisfação dos clientes atendidos.

