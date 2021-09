Segurança psicológica é prioridade nas organizações

Compartilhe Facebook

29 de setembro de 2021.

É o fundamento de toda equipe de sucesso, ou seja, é impossível ter uma equipe de alto desempenho sem segurança psicológica

Segundo pesquisa, segurança psicológica é apontada como o mais importante entre os padrões de sucesso.



Há algum tempo, os colaboradores das empresas são entendidos como os principais responsáveis pelo seu sucesso – afinal, toda e qualquer organização é formada por pessoas. Por isso, garantir uma experiência positiva para eles vem se tornando uma preocupação comum entre as organizações que desejam manter a competitividade no mercado. E uma das principais formas de fazer isso é oferecendo segurança psicológica aos profissionais das equipes.

Um estudo realizado pelo Google a respeito de suas equipes para identificar seus padrões de sucesso resultou em uma conclusão surpreendente: dos cinco padrões encontrados, o fator segurança psicológica foi considerado de longe o mais importante deles. É o fundamento de toda equipe de sucesso, ou seja, é impossível ter uma equipe de alto desempenho sem segurança psicológica.

Segurança psicológica em uma organização é a situação em que todos os colaboradores se sentem confortáveis para compartilhar ideias, errar e fazer perguntas. Eles têm o sentimento de que não serão punidos por pensarem e argumentarem de forma diferente e o erro é visto como uma experiência de aprendizado. Os profissionais sentem que suas ideias podem ser contrariadas e até não aceitas, mas as adversidades ficam restritas ao campo das ideias – e não extrapolam para questões pessoais. A ideia é que “você pode criticar o pecado, mas não o pecador.”

Segundo o diretor da ETALENT , Augusto Dotti , psicólogo clínico e organizacional e especialista em DHO: “A segurança psicológica é o principal alicerce das equipes de alta performance. Diversos estudos mostram uma relação direta entre segurança psicológica e maiores índices de engajamento e bem-estar, maior criatividade e retenção de talentos, o que resulta em uma organização com melhor desempenho.”

Os estudos confirmam que também há uma relação direta entre segurança psicológica e resultados financeiros. Dentre as equipes de vendas analisadas pelo estudo do Google, as psicologicamente inseguras não atingiram sua meta de vendas (-19%); já as equipes com segurança psicológica excederam a meta em 17%.

A insegurança psicológica pode ter muitas origens diferentes e tem sido o principal motivo de preocupação entre os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento humano em organizações.

O cérebro responde da mesma forma aos perigos físicos e aos psicológicos e é esta autoproteção que leva as pessoas a não fazerem perguntas, não oferecerem ideias e não admitirem seus erros. Quando não há a promoção de um ambiente psicologicamente seguro, naturalmente as pessoas tendem a se proteger. O ambiente acaba por pressionar as pessoas a se preocuparem com sua autoimagem e, com isso, elas não contribuem com a organização e os seus projetos.

Em um estudo realizado pelo Grupo Geometry com cerca de 2 mil pessoas entre 18 e 20 anos, constatou-se que a qualidade de vida é o aspecto mais relevante a ser considerado na hora de estabelecer um lugar para trilhar a carreira, com 38% das respostas. Isso mostra que apenas um bom salário já não é o suficiente para reter os talentos ou atrair potenciais colaboradores. , Por isso, prezar pela segurança psicológica dos profissionais se tornou essencial para as organizações que desejam manter a competitividade no mercado. Afinal, investir na felicidade e na satisfação dos colaboradores alavanca a sua produtividade e torna a jornada de trabalho mais saudável como um todo.

Atualmente, entende-se que toda e qualquer empresa é formada por pessoas e que, quanto mais propício o ambiente organizacional for para o seu desenvolvimento, melhores são os resultados obtidos.

