Avaliado em US$ 10 bilhões, mercado de publicidade digital cresce no Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 29 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 29/9/2021 – É preciso ter inteligência de dados e capacidade de atender muitos clientes em uma única plataforma, para dar suporte a agências que não têm esses serviços

Para ajudar agências a acompanharem esse crescimento, adtechs apostam cada vez mais na inteligência de performance para o processo de publicação e personalização de campanhas

A pandemia acelerou a migração dos investimentos das marcas em publicidade tradicional ATL (Above the line) para a digital, especialmente, aquela focada em performance. Prova disso é a pesquisa da eMarketer, apontando que enquanto os investimentos em publicidade nos meios tradicionais, como a televisão, não devem voltar ao patamar registrado antes da pandemia, o meio digital dá indícios de crescer 15% na América Latina em 2021, chegando a US$ 9,96 bilhões.

Ainda de acordo com o estudo, no Brasil e no México, o investimento em plataformas digitais de publicidade deve chegar a 43,2% do total aportado. De olho nesse mercado, as adtechs estão apostando cada vez mais na inteligência de performance para democratizar e simplificar o processo de publicação e personalização de campanhas.

Com base em tecnologia e Inteligência Artificial (IA), o objetivo dessas empresas é proporcionar mais visibilidade e fluxo para agências de grande porte, que desejam reduzir custos e aumentar competitividade; as médias, que precisam aportar inteligência em performance ao negócio; e para as pequenas, que estão “fora do jogo” e ainda não entregam esses serviços a seus clientes. “Hoje, é preciso ter inteligência de dados e capacidade de atender muitos clientes em uma única plataforma, para dar suporte a agências que não têm esses serviços, e ajudá-las a se destacar entre os públicos que atingem”, destaca Luiz Fernando Morais, Co-Founder & CEO da MeediaOnne.

Por exigir muito investimento em profissionais especializados, as agências acabam trabalhando com diferentes plataformas e canais para a publicação de campanhas, dificultando a consolidação de informações, bem como escalar e gerir campanhas de performance. “No mercado, destacam-se aquelas que têm a capacidade de centralizar a publicação de campanhas para vários canais (Facebook, Instagram e Google), por meio de um processo automatizado e inteligente de distribuição. Essa metodologia ajuda as empresas e marcas a investirem com qualidade, escalarem o negócio de forma saudável e otimizarem os custos”, avalia Morais.

O CEO da Meediaonne, criada com investimentos da Seastorm Ventures, avalia que, na pandemia, as marcas começaram a enxergar os meios digitais não apenas como um canal de comunicação, mas sim como uma ferramenta potente capaz de garantir a sustentabilidade do negócio. “Com a digitalização do consumidor e dos negócios, esses canais são um estímulo à transformação digital”, completa Morais.

Website: https://meediaonne.com/